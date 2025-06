La serie a 2025/2026: presentazione del calendario e dettagli importanti

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Copy Copied WhatsApp Facebook Twitter Telegram Email

La Serie A si prepara a una nuova stagione, già con il calendario 2025/2026 pronto a essere svelato. Con il termine dell’ultima stagione ancora fresco nella memoria, i tifosi attendono con ansia di scoprire le date delle partite che caratterizzeranno il prossimo campionato. Il sorteggio del calendario si svolgerà oggi, 14 luglio 2025, al Teatro Regio di Parma, un evento che promette di attrarre l’attenzione di appassionati e media.

Il sorteggio del calendario: dove e quando

Il sorteggio del calendario della Serie A 2025/2026 avrà luogo oggi alle 18:30. L’evento si svolgerà presso il prestigioso Teatro Regio di Parma, un luogo simbolico che ospiterà la presentazione delle 38 giornate di campionato. Gli appassionati potranno seguire il sorteggio in diretta su SkySport24 e su DAZN, piattaforme che continueranno a trasmettere il campionato anche nella prossima stagione. Sky manterrà una co-esclusiva, trasmettendo tre partite per ogni giornata, garantendo così una copertura completa e dettagliata delle emozioni del campionato.

La programmazione della stagione

La stagione 2025/2026 della Serie A avrà inizio nel weekend del 23 e 24 agosto 2025. Gli appassionati di calcio possono già segnare sul calendario la data di conclusione del campionato, prevista per domenica 24 maggio 2026, quando si disputerà la 38° e ultima giornata. Il calendario prevede anche due turni infrasettimanali, il primo il 29 ottobre 2025, durante la nona giornata, e il secondo il 6 gennaio 2026, in occasione della diciannovesima giornata. Questi turni infrasettimanali rappresentano un’importante opportunità per le squadre di recuperare punti e migliorare la propria posizione in classifica.

Le soste per le nazionali

Durante il campionato, sono previste quattro soste per le nazionali, che si svolgeranno nelle seguenti date: 7 settembre, 12 ottobre e 16 novembre 2025, e il 29 marzo 2026. Queste pause sono fondamentali per permettere ai giocatori di unirsi alle rispettive nazionali e partecipare alle competizioni internazionali. È interessante notare che, a differenza di altre stagioni, non ci sarà una pausa durante le festività natalizie, un aspetto che potrebbe influenzare le strategie delle squadre e il morale dei tifosi.

La presentazione del calendario della Serie A 2025/2026 rappresenta un momento cruciale per il mondo del calcio italiano, segnando l’inizio di una nuova avventura per le squadre e i loro sostenitori. Con il sorteggio imminente, l’attesa cresce e le aspettative sono alte per una stagione ricca di emozioni e sorprese.

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!