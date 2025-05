La segretezza dei Marvel Studios: come un errore ha cambiato le regole del gioco

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

La protezione delle informazioni è diventata una priorità assoluta per i Marvel Studios, noti per la loro attenzione maniacale alla segretezza. Ogni film e serie TV in fase di sviluppo è avvolto da un velo di riservatezza, con l’obiettivo di sorprendere il pubblico e prevenire fughe di notizie indesiderate. Un episodio curioso legato a Samuel L. Jackson, noto per il suo ruolo di Nick Fury, ha rivelato come un piccolo errore possa avere conseguenze significative.

La paranoia della Marvel e il ruolo di Samuel L. Jackson

Con un numero crescente di film e serie TV in fase di sviluppo nel Marvel Cinematic Universe , la Marvel ha intensificato le sue misure di sicurezza per evitare qualsiasi fuga di notizie. Anthony Mackie, che interpreta il nuovo Captain America, ha condiviso un aneddoto che illustra come la paranoia della Marvel sia iniziata.

Mackie ha raccontato di un episodio in cui l’assistente personale di Jackson ha stampato per errore due copie della sceneggiatura originale di “Avengers”. Una delle copie è rimasta incustodita nella stampante e un assistente di produzione, trovandola, ha deciso di venderla. Questo ha portato alla pubblicazione dell’intera sceneggiatura online, un evento che ha scosso i Marvel Studios e ha spinto a rivedere le procedure di sicurezza.

“Quando Samuel L. Jackson ricevette la prima sceneggiatura di ‘Avengers’, il suo assistente premette il tasto ‘stampa’. Tuttavia, dalla stampante non uscì nulla. Dopo aver chiamato un tecnico, il problema fu risolto e il copione venne finalmente stampato. Ma l’assistente aveva premuto ‘stampa’ due volte. Un assistente della produzione trovò la seconda copia e decise di venderla. Così, l’intero copione finì online”, ha spiegato Mackie.

Misure di sicurezza sempre più rigorose

Dopo l’incidente legato alla sceneggiatura di “Avengers”, le misure di sicurezza adottate dai Marvel Studios sono diventate sempre più severe. Sterling K. Brown, noto per il suo ruolo in “Black Panther”, ha raccontato che era obbligato a restituire le pagine della sceneggiatura ogni giorno dopo le riprese. Questo approccio rigoroso è diventato la norma per tutti gli attori coinvolti nei progetti della Marvel.

Anthony Mackie, per esempio, riceve i copioni direttamente a casa sua a New Orleans, con consegne effettuate a mano. Questo metodo di distribuzione è stato implementato per garantire che nessuna informazione sensibile possa essere trapelata. La Marvel ha compreso che una fuga di notizie non solo può rovinare un colpo di scena atteso dal pubblico, ma può anche comportare perdite economiche significative.

La cultura della segretezza nel settore cinematografico

La segretezza è diventata un elemento fondamentale in tutte le produzioni cinematografiche di alto budget. Le case di produzione sono consapevoli che la protezione delle informazioni è essenziale per mantenere l’interesse del pubblico e garantire il successo commerciale dei loro progetti. La Marvel, in particolare, ha stabilito uno standard elevato in questo senso, adottando misure drastiche per salvaguardare i dettagli delle sue storie.

In attesa dei prossimi capitoli dell’MCU, il pubblico è invitato a riflettere sull’importanza della segretezza nel mondo del cinema. Ogni nuovo film e serie rappresenta un’opportunità per sorprendere gli spettatori, e la Marvel continua a lavorare per mantenere viva questa tradizione.

