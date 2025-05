La seconda stagione di Solo Leveling: sfide e trionfi nella realizzazione dell’episodio 24

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

La seconda stagione di Solo Leveling ha portato il team di produzione a confrontarsi con nuove sfide, culminando in un episodio che ha richiesto un impegno straordinario. Durante un’intervista su Reddit, i produttori Sota Furuhashi e Atsushi Kaneko hanno condiviso dettagli su quale episodio abbia rappresentato la maggiore difficoltà nella sua realizzazione, rivelando che si tratta del numero 24, incentrato sul conflitto tra Jinwoo e l’Ant King. Questo episodio è considerato il culmine tecnico ed emotivo dell’intera serie.

Il culmine tecnico di Solo Leveling

L’episodio 24 della seconda stagione di Solo Leveling è senza dubbio uno dei momenti più significativi della serie. Al centro di questa puntata si svolge la battaglia tra Jinwoo e il Re delle Formiche, un evento atteso dai fan del manhwa e che ha presentato notevoli difficoltà nella sua trasposizione animata. Atsushi Kaneko, l’animation producer, ha spiegato che ogni episodio della serie normalmente richiede tra gli 8.000 e i 10.000 fotogrammi, mentre l’episodio 24 ha richiesto ben 17.000 fotogrammi. Kaneko ha commentato: “L’episodio 24 mi ha davvero colpito. Non ricordo la media esatta, ma solitamente ogni puntata ha circa 8.000-10.000 frame. L’episodio 24 ne ha avuti 17.000: ha completamente oscurato gli altri”.

Questa enorme quantità di lavoro ha reso l’episodio un’impresa titanica, sia dal punto di vista tecnico che artistico. La cura per i dettagli visivi è evidente anche per gli spettatori meno esperti: i contrasti cromatici tra rosso e blu, immersi in un fondale violaceo, riflettono non solo l’intensità dello scontro fisico, ma anche il conflitto interiore di Jinwoo. Kaneko ha aggiunto che “era incredibilmente commovente. Sembrava che Jinwoo avesse varcato una soglia, entrando in un altro lato di sé”.

Il protagonista e il suo viaggio emotivo

Mentre l’episodio 24 rappresenta il vertice tecnico della serie, Sota Furuhashi, il producer, ha un’opinione diversa riguardo al momento più toccante. Per lui, l’episodio 21 è quello che racchiude il cuore emotivo della storia. In questa puntata, Jinwoo ha l’opportunità di rivedere sua madre dopo la sua resurrezione, un momento che offre una pausa dal ritmo frenetico delle battaglie e consente di esplorare il motivo profondo che spinge il protagonista a combattere. Furuhashi ha spiegato: “Molto della serie è incentrato sull’azione, ma raramente spieghiamo perché combatte. Quella scena rivela finalmente il cuore emotivo del suo viaggio”.

Questa diversità di opinioni tra i produttori mette in luce come Solo Leveling riesca a bilanciare momenti di intensa azione con altri di profonda introspezione. Mentre l’episodio 24 si distingue per la sua grandiosità visiva e il suo impatto emotivo, l’episodio 21 offre uno sguardo più personale sul protagonista, permettendo agli spettatori di connettersi con Jinwoo a un livello più profondo. La serie, quindi, non si limita a presentare battaglie spettacolari, ma invita anche a riflettere sui legami familiari e sulle motivazioni che guidano le scelte dei suoi personaggi.

