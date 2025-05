La seconda stagione di Platonic con Seth Rogen e Rose Byrne: data di uscita e anticipazioni

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

La serie “Platonic”, che ha conquistato il pubblico grazie alla chimica tra Seth Rogen e Rose Byrne, tornerà su Apple TV+ con dieci nuovi episodi a partire dal 6 agosto 2025. La piattaforma ha rivelato il teaser trailer e le prime immagini della nuova stagione, promettendo momenti esilaranti e nuove dinamiche tra i protagonisti.

La trama di Platonic: un’amicizia che sfida il tempo

“Platonic” è una commedia scritta e diretta da Francesca Delbanco e Nick Stoller, che racconta la storia di Will e Sylvia, interpretati rispettivamente da Seth Rogen e Rose Byrne. I due ex migliori amici, ora vicini alla mezza età, si ritrovano dopo una lunga separazione. Sylvia è una casalinga sposata con Charlie, un avvocato interpretato da Luke Macfarlane, e madre di tre bambini. Dall’altra parte, Will sta cercando di riprendersi da un divorzio. La loro riunione porta a un riavvicinamento che, sebbene inizialmente positivo, si trasforma in una situazione complicata e divertente, che influisce sulle loro vite quotidiane.

La serie esplora le sfide dell’amicizia matura, mettendo in luce le difficoltà e le gioie che caratterizzano le relazioni nel corso degli anni. Entrambi gli attori non solo recitano, ma sono anche produttori esecutivi, collaborando con un team di professionisti del settore, tra cui Delbanco, Stoller, Conor Welch, Evan Goldberg e James Weaver.

Riepilogo della prima stagione e anticipazioni per la seconda

Il finale della prima stagione, andato in onda il 12 luglio 2023, ha lasciato gli spettatori con un cliffhanger significativo: Will si era fidanzato con Jenna, coinvolgendo Sylvia nei preparativi del matrimonio e chiedendole di fare da wedding planner. Questo sviluppo ha intensificato ulteriormente il loro legame, creando nuove tensioni e complicazioni.

La seconda stagione riprende le avventure di Will e Sylvia, che affrontano le incertezze della mezza età. Dopo essersi ritrovati, i due amici cercano di supportarsi a vicenda mentre si confrontano con nuove sfide, tra cui problemi lavorativi, matrimoni da organizzare e relazioni in crisi. La sinossi ufficiale della stagione anticipa che “il duo fa del suo meglio per essere l’uno la roccia dell’altro, ma a volte le rocce rompono le cose”, suggerendo che il loro legame sarà messo alla prova in modi inaspettati.

Il cast e le guest star della nuova stagione

Accanto ai protagonisti, il cast della seconda stagione include nuovamente Luke Macfarlane nel ruolo di Charlie e Carla Gallo come Katie, la migliore amica di Sylvia. La serie non si limita ai personaggi principali, ma presenta anche un elenco di guest star che arricchiranno la trama. Tra queste, i comici del “Saturday Night Live” Aidy Bryant, Kyle Mooney e Beck Bennett appariranno in ruoli ancora non rivelati. Inoltre, il teaser trailer ha svelato una guest star a sorpresa: Sam McMurray, noto per la sua collaborazione con Rogen in “Freaks and Geeks”.

La nuova stagione di “Platonic” promette di continuare a esplorare le complessità delle relazioni umane, offrendo al pubblico momenti di comicità e riflessione. Con il suo mix di situazioni esilaranti e dinamiche relazionali, la serie si prepara a tornare sullo schermo con una proposta fresca e coinvolgente.

