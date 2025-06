La seconda stagione di Mercoledì: anticipazioni e novità su Netflix

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Copy Copied WhatsApp Facebook Twitter Telegram Email

La seconda stagione della serie “Mercoledì”, creata da Tim Burton, si prepara a debuttare su Netflix in due parti, il 6 agosto e il 3 settembre 2025. La nuova stagione promette di portare gli spettatori in un viaggio intrigante all’interno della Nevermore Academy, con l’introduzione di nuovi personaggi e sviluppi avvincenti. In una clip promozionale recentemente rilasciata, il nuovo preside Barry Dort, interpretato dall’attore Steve Buscemi, svela i cambiamenti significativi che caratterizzeranno questa nuova era della scuola per reietti.

Il nuovo preside Barry Dort e la sua visione

La Nevermore Academy, celebre per la sua accoglienza di studenti con abilità straordinarie, ha un nuovo leader. Barry Dort, il preside interpretato da Steve Buscemi, si presenta come un personaggio eccentrico e audace, pronto a rompere con le tradizioni del passato. Nella clip, Dort si rivolge direttamente agli studenti, esprimendo il suo disprezzo per la gestione della sua predecessora, Larissa Weems, interpretata da Gwendoline Christie. Con un tono deciso, afferma: “La disgustosa devozione della preside Weems alla normalità è stata un disastro, ma io mi godo ogni opportunità per rimediare ai suoi errori”. Questo approccio radicale segna un cambiamento significativo nella filosofia educativa della scuola, che ora si propone di valorizzare l’orgoglio reietto e di incoraggiare gli studenti a esplorare liberamente i propri poteri.

La clip promozionale si conclude con un invito a visitare il sito ufficiale della Nevermore Academy, dove i fan possono partecipare a un test di ammissione virtuale. Questo coinvolgimento diretto con il pubblico rappresenta un modo originale per immergersi nel mondo di “Mercoledì”, rendendo l’esperienza ancora più interattiva e coinvolgente.

I poteri straordinari del preside Dort

Un aspetto affascinante rivelato nella clip è il potere della pirocinesi di Barry Dort. Le sue dita, in grado di generare fiamme, lo collocano tra i personaggi più potenti e potenzialmente pericolosi dell’universo di “Mercoledì”. Steve Buscemi, noto per le sue interpretazioni in serie come “Boardwalk Empire” e film come “Le Iene”, porta una nuova energia al suo ruolo. I creatori della serie, Alfred Gough e Miles Millar, descrivono Dort come “il signor Nevermore” per eccellenza, con il suo cappellino con il logo della scuola e abiti viola. La sua dedizione alla missione educativa della Nevermore si concentra sulla valorizzazione delle doti uniche degli studenti, promettendo un ambiente stimolante e accogliente.

La trama avvincente della seconda stagione

Nella nuova stagione, Mercoledì Addams, interpretata da Jenna Ortega, non sarà più sola. La sua famiglia, inclusi il fratello Pugsley e i genitori Morticia e Gomez , farà il suo ingresso alla Nevermore Academy. Questo nuovo assetto familiare porterà a dinamiche interessanti e, a volte, complicate, con la giovane Mercoledì che dovrà affrontare la presenza costante dei suoi genitori, non sempre gradita.

Oltre alle interazioni familiari, la trama si arricchisce di misteri da risolvere. Dopo gli eventi della stagione precedente, la scuola riapre con nuovi docenti e segreti da scoprire. Mercoledì si troverà a dover navigare tra le sfide quotidiane, i legami con gli amici e i confronti con vecchi avversari. Armata della sua arguzia e del suo fascino imperturbabile, la giovane Addams si prepara ad affrontare un altro anno di avventure oscure e bizzarre, in un contesto ricco di sorprese e colpi di scena.

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!