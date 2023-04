La seconda stagione di House of the Dragon sarà più breve: scopriamo perché

Il seguitissimo spin-off House of the Dragon della serie tra le più celebri di sempre (Il trono di spade, noto al mondo come “Game of Thrones”) vedrà il taglio di due episodi nella sua seconda stagione. Scopriamo il perché e altre piccole novità sulla serie in questione.

House of the dragon: due episodi in meno

La seconda stagione di House of the Dragon avrà due episodi in meno rispetto alla precedente, per un totale di 8 episodi complessivi.

La HBO ha annunciato la preparazione della seconda stagione dello spin-off de Il trono di spade, prevista molto probabilmente per il 2024, se come sembrerebbe vedrà l’inizio delle riprese in questa seconda metà del 2023.

La scelta di ridurre la serie ad 8 episodi, diversamente dagli iniziali 10 episodi previsti (in linea con la prima stagione) è stata prettamente decisa in fase di sceneggiatura, per motivi creativi, quindi non per riduzioni economiche tanto meno per problematiche interne particolari.

House of the Dragon: terza stagione in vista?

Stando alle indiscrezioni riferite da Deadline, lo showrunner della serie Ryan Condal e l’autore di Fuoco e Sangue nonché produttore esecutivo George R.R. Martin avrebbero discusso abbondantemente su come suddividere le storie tra le varie stagioni, ovvero quali battaglie includere e come (pare che una grande battaglia, originariamente prevista per la seconda stagione, sarà posticipata e inserita nella terza).

Pertanto una terza stagione potrebbe essere approvata molto presto da HBO che, stando a quanto riferito, starebbe addirittura guardando già ad una quarta e preferirebbe impostare un piano a lungo termine per la serie in modo da avere una visione complessiva e non dover fare progetti di stagione in stagione.

Quindi i fans dell’epocale saga de Il trono di spade, composta da otto stagioni possono iniziare a sognare uno spin-off che vada ad espandersi su una durata quasi simile.