La seconda stagione di Elsbeth debutta su Rai2: nuovi episodi e colpi di scena in arrivo

L’attesa per la seconda stagione di “Elsbeth”, la serie televisiva statunitense del 2024, è finalmente giunta al termine. Ideata da Robert e Michelle King, questo spin-off di “The Good Wife” promette di catturare nuovamente l’attenzione del pubblico con i suoi nuovi episodi. La prima serata di lunedì 23 giugno 2025 segnerà il ritorno di Elsbeth Tascioni, interpretata da Carrie Preston, pronta a risolvere casi complessi e intriganti.

La trama della seconda stagione di Elsbeth

La nuova stagione di “Elsbeth” si apre con la protagonista, l’avvocata anticonformista Elsbeth Tascioni, che ha lasciato Chicago per unirsi alla polizia di New York. Con il suo approccio unico e la capacità di notare dettagli che sfuggono agli altri, Elsbeth si prepara a risolvere nuovi casi. La sua collaborazione con il capitano C.W. Wagner, un esperto carismatico, e l’agente Kaya Blanke, nota per la sua etica e dedizione, sarà fondamentale per affrontare le sfide che la attendono.

Il primo episodio, intitolato “Abbonato all’omicidio”, vedrà Elsbeth indagare sulla morte di un broker finanziario, assassinato dopo una serata all’opera. La trama si arricchisce ulteriormente con il secondo episodio, “Roba sbagliata”, dove l’avvocata si troverà a fronteggiare la misteriosa morte di un miliardario durante una simulazione di addestramento spaziale. Questi casi promettono di mantenere alta la tensione e l’interesse degli spettatori.

Il cast di Elsbeth: volti noti e nuove aggiunte

La seconda stagione di “Elsbeth” si distingue non solo per la trama avvincente, ma anche per il cast di talentuosi attori. Carrie Preston riprende il suo ruolo di protagonista, portando sullo schermo la sua interpretazione distintiva di Elsbeth Tascioni. Al suo fianco, Carra Patterson torna nel ruolo di Kaya Blanke, mentre Wendell Pierce interpreta il capitano C.W. Wagner, figura chiave nelle indagini.

Il cast si arricchisce di altri nomi noti: Molly Price sarà il Detective Donnelly, e Danny Mastrogiorgio vestirà i panni del Detective Bobby Smullen. Inoltre, Micaela Diamond riprenderà il ruolo del Detective Edwards, e Ben Levi Ross sarà Teddy Tascioni, il che aggiunge ulteriori dinamiche alla storia. Con un ensemble così variegato, la serie si prepara a offrire performance memorabili e interazioni intriganti tra i personaggi.

L’appuntamento con Elsbeth su Rai2

Gli appassionati di “Elsbeth” possono sintonizzarsi su Rai2 per seguire la seconda stagione a partire da lunedì 23 giugno 2025, alle ore 21.20. Con episodi che promettono colpi di scena e una narrazione avvincente, la serie si appresta a conquistare il pubblico italiano. La combinazione di un cast talentuoso e una trama avvincente rende “Elsbeth” un appuntamento imperdibile per gli amanti dei legal drama e delle storie di investigazione.

