La seconda stagione di Campfire Cooking in Another World: un ritorno atteso per gli amanti dell’anime gastronomico

L’universo degli anime continua a sorprendere con la sua varietà di generi e tematiche. Tra le produzioni più attese del 2025, si distingue la seconda stagione di “Campfire Cooking in Another World With My Absurd Skill“, un anime che unisce fantasy e gastronomia. Prodotto dallo studio MAPPA, noto per opere di grande successo come “Chainsaw Man” e “Jujutsu Kaisen“, questo titolo promette di deliziare gli spettatori con una nuova avventura culinaria. La serie tornerà su Crunchyroll a ottobre 2025, accompagnata da un trailer e un poster che presentano il personaggio di Dora-chan, creando aspettative elevate.

La trama di Campfire Cooking e il suo protagonista

“Campfire Cooking in Another World With My Absurd Skill” si distingue nel panorama degli anime isekai, dove i protagonisti vengono trasportati in mondi fantastici per compiere gesta eroiche. Qui, il protagonista Tsuyoshi Mukouda si ritrova in un universo popolato da eroi e creature mitologiche, ma con una peculiarità: la sua unica abilità è quella di ordinare cibo dal Giappone moderno grazie al potere chiamato “Net Super“. Invece di brandire spade o lanciare incantesimi, Mukouda si dedica alla cucina, preparando piatti deliziosi che conquistano i palati delle creature che incontra.

La sua avventura inizia con la scoperta di ingredienti e ricette che lo portano a creare piatti gourmet, come curry e zuppe, che non solo soddisfano la sua fame, ma anche quella di Fel, un lupo mitologico che diventa suo alleato. La serie riesce a mescolare umorismo e momenti di relax, offrendo agli spettatori un’esperienza visiva e sensoriale unica, in cui il cibo gioca un ruolo centrale.

Un ritorno visivamente accattivante

Con l’annuncio della seconda stagione, MAPPA ha rilasciato un video promozionale e nuove immagini che promettono una qualità visiva ancora più elevata. Lo studio, noto per la sua attenzione ai dettagli e per le animazioni fluide, sembra investire notevoli risorse in questo progetto, considerato un “piatto minore” rispetto ad altre produzioni più famose. Tuttavia, “Campfire Cooking” ha dimostrato di essere una delle serie più costanti e visivamente appaganti del catalogo MAPPA, capace di attrarre un pubblico affezionato grazie alla sua originalità.

La nuova stagione si preannuncia ricca di sorprese e momenti esilaranti, mantenendo il tono gentile e il ritmo pacato che hanno caratterizzato il primo ciclo di episodi. Gli spettatori possono aspettarsi un’esperienza coinvolgente, in cui la cucina diventa un mezzo per esplorare relazioni e avventure in un mondo fantastico.

Il team creativo e le aspettative per il futuro

La seconda stagione di “Campfire Cooking” vedrà il ritorno del team creativo originale, un elemento che infonde fiducia nei fan della serie. Kiyoshi Matsuda torna alla regia, mentre Michiko Yokote si occupa della composizione della serie. Le musiche, che hanno contribuito a creare l’atmosfera unica dell’anime, saranno nuovamente affidate a Kana Utatane, al Kuricorder Quartet e a Masato Kōda. I character design, curati da Nao Ōtsu e Tsuyoshi Kuwahara, si basano sulle illustrazioni di Masa, mentre le ambientazioni sono realizzate da Tomoki Nagino e riprese da Saho Sawada, garantendo una continuità stilistica che ha reso la serie una piccola gemma nel panorama degli anime del 2023.

Nonostante non abbia raggiunto la stessa notorietà di altri titoli prodotti da MAPPA, “Campfire Cooking” continua a brillare per la sua coerenza narrativa e la freschezza dei suoi contenuti. Con l’arrivo della nuova stagione, gli appassionati possono prepararsi a un viaggio culinario che promette di essere tanto avvincente quanto rilassante, un’opportunità per riflettere sulla magia che si cela nei sapori e nei momenti condivisi attorno al fuoco.

