La seconda puntata di Money Road: anticipazioni e novità per i concorrenti

Il 5 giugno 2025, Fabio Caressa torna con la seconda puntata di “Money Road – Ogni tentazione ha un prezzo“. Questo reality show, trasmesso su Sky Uno e in streaming su NOW, continua a mettere alla prova dodici concorrenti in un trekking avventuroso nella giungla malese. Scopriamo cosa è accaduto nella prima puntata e quali sorprese attendono i partecipanti in questo nuovo episodio.

Riepilogo della prima puntata di Money Road

La prima puntata di “Money Road” è andata in onda il 29 maggio 2025, introducendo il pubblico ai dodici concorrenti, che hanno formato la Compagnia delle Tentazioni. Questi partecipanti hanno iniziato un percorso estremamente impegnativo, affrontando non solo le sfide fisiche della giungla, ma anche le tentazioni che minacciano di ridurre il montepremi finale. Ogni scelta fatta dai concorrenti ha un impatto diretto sul premio, creando dinamiche interessanti e conflitti tra di loro.

Durante il primo episodio, i concorrenti hanno dovuto affrontare situazioni inaspettate. Alcuni hanno dimostrato una maggiore resistenza alle tentazioni, mentre altri hanno ceduto a lusinghe come un soggiorno in un hotel lussuoso o un massaggio ai piedi, pagando prezzi esorbitanti per sfuggire alla monotonia di riso e fagioli. Questo ha portato alla luce le prime rivalità e debolezze tra i partecipanti, rivelando personalità diverse e strategie di gioco.

I concorrenti sono: Alessandro, 37 anni, creativo di Milano; Alice, 24 anni, project manager di Roma; Alvise, 23 anni, content creator di Vicenza; Benedetta, 53 anni, casalinga di Milano; Danielle, 27 anni, atleta di Roma; Enrico, 51 anni, ex imprenditore di Roma; Francesco, 62 anni, ex dirigente di Torino; Grazia, 37 anni, fruttivendola di Acireale; Marco, 22 anni, stylist di Milano; Roberta, 47 anni, ex manager di Roma; Saveria, 38 anni, tatuatrice di Vellezzo Bellini; e Yaser, 35 anni, odontoiatra di Milano.

Cosa aspettarsi dalla seconda puntata

Nella seconda puntata, in onda oggi, i concorrenti riprenderanno il loro cammino con un montepremi di 293.300 euro, ridotto di quasi 7000 euro rispetto all’inizio. Le tentazioni si intensificheranno, e i partecipanti si troveranno di fronte a una novità sorprendente: l’ASIA MINIMARKET. Questo minimarket, gestito da Asia Argento, offrirà prodotti che potrebbero rivelarsi fondamentali per il loro viaggio, ma a un costo elevato. La presenza di Asia Argento come “diavolessa” promette di innescare nuove discussioni e alleanze tra i concorrenti, costringendoli a prendere decisioni difficili.

Inoltre, un nuovo concorrente si unirà al gruppo: Sandro, 52 anni, professore di lingue di Alessandria. La sua integrazione nella Compagnia delle Tentazioni sarà cruciale, poiché avrà solo 48 ore per guadagnarsi un posto nel gruppo. La sua presenza potrebbe cambiare le dinamiche già instabili tra i partecipanti, portando a nuove tensioni o collaborazioni.

Il futuro di Money Road

“Money Road – Ogni tentazione ha un prezzo” continua a sorprendere con le sue sfide e le interazioni tra i concorrenti. Ogni giovedì, i telespettatori possono seguire le avventure di questi dodici temerari su Sky Uno e TV8, con la possibilità di rivedere gli episodi in streaming su NOW. Con l’introduzione di nuove tentazioni e la presenza di un tredicesimo concorrente, il programma promette di mantenere alta l’attenzione e l’interesse del pubblico.

