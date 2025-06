La seconda e ultima stagione di The Sandman: trailer e anticipazioni

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

La serie di Netflix “The Sandman“, ispirata al celebre fumetto di Neil Gaiman, si avvicina alla sua conclusione con l’uscita della seconda e ultima stagione. Il trailer ufficiale ha già suscitato grande attesa tra i fan, promettendo un finale ricco di emozioni e colpi di scena. Con il debutto dei primi episodi fissato per il 3 luglio 2025, e il resto della stagione che seguirà a breve, gli appassionati sono pronti a immergersi nuovamente nel mondo fantastico degli Eterni.

La trama della stagione finale

La nuova stagione di “The Sandman” si concentrerà sulla missione di Sogno, interpretato da Tom Sturridge, che si avventura all’Inferno per liberare una persona amata. Questo viaggio non sarà privo di difficoltà, come avverte Lucifero, interpretato da Gwendoline Christie, che sottolinea l’attesa dell’Inferno per la visita di Morfeo. La trama si sviluppa attorno a scelte difficili e conseguenze devastanti, mentre Sogno cerca di salvare se stesso e il suo regno da errori passati.

Dopo un incontro significativo con la sua famiglia, Sogno si troverà di fronte a dilemmi morali e sfide che metteranno alla prova le sue relazioni con amici e nemici. La sua ricerca di redenzione lo porterà a confrontarsi con divinità, mostri e mortali, rendendo il suo cammino verso il perdono complesso e pieno di imprevisti. La tensione cresce mentre il protagonista si rende conto che la vera assoluzione potrebbe richiedere sacrifici inaspettati.

I nuovi volti della stagione

La seconda stagione di “The Sandman” introduce nuovi personaggi che arricchiranno la narrazione. Tra questi, Destino, interpretato da Adrian Lester, Delirio, interpretato da Esmé Creed-Miles, e Il Figliol Prodigo, interpretato da Barry Sloane. Questi nuovi membri della famiglia degli Eterni si uniscono al cast già consolidato, promettendo di portare nuove dinamiche e conflitti nella storia.

Il trailer rivela anche la presenza di altri attori di talento, tra cui Freddie Fox, Clive Russell, Jack Gleeson, Indya Moore, Steve Coogan, Douglas Booth, Laurence O’Fuarain e Garry Cooper. Queste aggiunte al cast sono destinate a rendere la stagione finale ancora più avvincente, con personaggi che potrebbero influenzare profondamente il destino di Sogno e del suo regno.

La data di uscita e le aspettative

I fan di “The Sandman” possono aspettarsi di vedere i primi sei episodi della seconda stagione a partire dal 3 luglio 2025, seguiti da altri cinque episodi il 24 luglio. Inoltre, il 31 luglio sarà rilasciato un episodio bonus dedicato al personaggio di Morte, interpretato da Kirby Howell-Baptiste. Con una trama avvincente e un cast stellare, le aspettative per questa stagione finale sono elevate, e i fan sono pronti a scoprire come si concluderà l’epica storia di Sogno e degli Eterni.

