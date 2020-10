Sono in corso le riprese di “La Scuola Cattolica”, nuovo film di Stefano Mordini che unisce grandi attori a giovani talenti, per portare sul grande schermo una storia italiana basata sul romanzo omonimo di Edoardo Albinati.

Un cast stellare per il nuovo film di Mordini

Valeria Golino, Riccardo Scamarcio e Jasmine Trinca sono solo tre dei grandi nomi che compongono il cast del nuovo film di Stefano Mordini, “La Scuola Cattolica”. Tra gli altri attori sono presenti Benedetta Porcaroli, star di “Baby” e di molti altri film tra cui di recente il drammatico “18 Regali”, Ludovico Tersigni, protagonista di “Summertime” e personaggio ricorrente in Skam – Italia.

Insieme a Valentina Cervi, Fausto Russo Alesi e Fabrizio Giufini. Le riprese del film, scritto da Massimo Gaudioso, Luca Infascelli e Stefano Mordini stesso, e prodotto dalla Warner Bors. Pictures Italia in collaborazione con la Picomedia, sono attualmente in corso a Roma e a San Felice Circeo e dureranno in tutto otto settimane. Il film è basato sul romanzo, dal titolo omonimo, di Edoardo Albinati, vincitore del Premio Strega nel 2016.

“La Scuola Cattolica”: uno spaccato dell’Italia degli anni ’70

“La Scuola Cattolica” è ambientato a Roma in una quartiere residenziale, dove è situata una scuola cattolica, istituto interamente maschile e dotato di un grande prestigio. È infatti considerata la scuola migliore dove istruire e educare i figli dell’élite privilegiata della ricca borghesia romana. I genitori sono convinti che quel luogo sia il migliore dei mondi possibili, dove i figli possono crescere lontano da una società attraversata da disagi e tumulti.

Giornate passate attraverso un’educazione che, seppur rigida, sarà fondamentale per il loto futuro. Nella notte tra il 29 e il 30 settembre del 1975 avviene uno dei crimini più atroci della cronaca nera italiana: il delitto del Circeo. I responsabili sono tre studenti, tra cui due di quella scuola frequentata da quel giovane, Edoardo, che prova a raccontare cosa abbia portato quei tre ragazzi a quella violenza, alimentata da esaltate idee politiche.