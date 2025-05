La scomparsa di Kathleen Hughes, icona del cinema degli anni ’50, segna un triste addio

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Copy Copied WhatsApp Facebook Twitter Telegram Email

La recente morte di Kathleen Hughes, attrice nota per il suo ruolo di “Scream Queen” negli anni ’50, ha scosso il mondo del cinema. La Hughes, che ha lasciato un segno indelebile nella storia del grande schermo, è deceduta all’età di 96 anni. La notizia è stata confermata dal suo amico John Jigen Griffin-Atil e successivamente riportata da importanti riviste di settore come Variety. Questo articolo esplora la vita e la carriera di Kathleen Hughes, un’attrice che ha saputo conquistare il pubblico con le sue interpretazioni memorabili.

La carriera di Kathleen Hughes: dai primi successi ai ruoli iconici

Kathleen Hughes ha iniziato la sua carriera nel mondo del cinema negli anni ’50, un periodo d’oro per il genere horror e fantascienza. La sua interpretazione nel film “Destinazione…Terra!” diretto da Jack Arnold le ha permesso di guadagnarsi il titolo di una delle prime “Scream Queen”. Questo film cult ha segnato un punto di svolta nella sua carriera, portandola a diventare una figura di riferimento nel genere. Hughes ha lavorato con importanti case di produzione, iniziando con la Fox e successivamente passando alla Universal, dove ha continuato a costruire la sua reputazione.

Tra i suoi film più noti spicca “The Glass Web” , un poliziesco con Edward G. Robinson, in cui il critico del New York Times, Bosley Crowther, la descrisse come un “delizioso piatto di veleno”. Questo commento evidenziava la sua capacità di interpretare ruoli complessi e intriganti, rendendola una delle attrici più apprezzate del suo tempo. Nel 1952, Kathleen si era già fatta notare in “For Men Only”, un film diretto e interpretato da Paul Henreid, che ha contribuito a consolidare la sua presenza nel panorama cinematografico.

I ricordi e le dichiarazioni di Kathleen Hughes

Kathleen Hughes non era solo un’attrice, ma anche una persona con un forte senso dell’umorismo e una personalità vivace. In un’intervista del 2019, ha condiviso un aneddoto divertente riguardo a una scena in “Three Bad Sisters” , dove interpretava un ruolo che la vedeva frustare una sorella. “Ho adorato la scena in cui frustai mia sorella e la mandai a piangere e sanguinare nella notte”, ha raccontato, rivelando il suo approccio giocoso verso il lavoro. Queste parole dimostrano non solo il suo talento, ma anche la sua capacità di divertirsi sul set, un aspetto che ha reso la sua carriera ancora più affascinante.

Kathleen Hughes ha lasciato un’eredità duratura nel mondo del cinema, influenzando generazioni di attrici e appassionati di film horror e fantascienza. La sua morte segna la fine di un’epoca, ma il suo lavoro continuerà a vivere attraverso i film che ha realizzato e i ricordi che ha lasciato. La sua carriera è un esempio di come il talento e la passione possano portare a risultati straordinari, rendendola un’icona indimenticabile.

Un triste addio e il ricordo di un’epoca

La scomparsa di Kathleen Hughes si aggiunge a un periodo di lutto nel mondo del cinema, che ha recentemente visto anche la morte di Robert Benton, regista noto per il film “Kramer contro Kramer”. Questi eventi sottolineano la fragilità della vita e l’importanza di celebrare le opere di coloro che hanno contribuito in modo significativo all’industria cinematografica. Kathleen Hughes, con la sua carriera brillante e i suoi ruoli memorabili, rimarrà per sempre nel cuore di chi ama il cinema e la sua storia.

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!