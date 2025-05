La scomparsa di Greg Cannom, il maestro del trucco cinematografico, a 73 anni

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

La comunità del cinema piange la perdita di Greg Cannom, un artista del trucco che ha lasciato un segno indelebile nel settore. Cannom, quattro volte vincitore del premio Oscar, è deceduto a 73 anni, e la notizia della sua morte ha suscitato grande commozione tra colleghi e fan. La sua carriera, costellata di successi e innovazioni, ha contribuito a dare vita a personaggi iconici del grande schermo.

La triste notizia della morte di Greg Cannom

La notizia della scomparsa di Greg Cannom è stata diffusa su Instagram dal collega Rick Baker, che ha condiviso un tributo toccante. Baker ha ricordato il loro legame professionale che risale agli anni Settanta, quando i due hanno collaborato per la prima volta. Cannom non solo ha assistito Baker nella creazione di effetti speciali, ma ha anche interpretato un ruolo nel film “Baby Killer 2“. La sua carriera è stata segnata da una continua evoluzione e innovazione nel campo del trucco cinematografico, e il suo lavoro rimarrà impresso nella memoria collettiva.

Purtroppo, la notizia della sua morte non è stata del tutto inaspettata. Negli ultimi due anni, Cannom ha affrontato gravi problemi di salute, tra cui una forma acuta di Fuoco di Sant’Antonio che ha compromesso la sua mobilità. A causa di complicazioni legate a un’infezione da stafilococco, è stata necessaria l’amputazione di una gamba. Questi problemi di salute, uniti a condizioni diabetiche e cardiache, hanno contribuito alla sua prematura scomparsa.

La carriera straordinaria di Greg Cannom

Greg Cannom è stato un pioniere nel suo campo, collaborando a oltre 120 produzioni cinematografiche e televisive. Tra i suoi lavori più celebri spiccano i trucchi per film iconici come “Dracula“, “Mrs. Doubtfire“, “Thriller” e “Titanic“. La sua abilità nel trasformare gli attori e nel creare personaggi memorabili ha rivoluzionato il mondo del trucco cinematografico. Cannom ha saputo mescolare arte e tecnologia, portando il make-up a un livello di realismo mai visto prima.

Il suo talento non si è limitato solo ai film, ma ha esteso il suo raggio d’azione anche a produzioni televisive di successo come “Will & Grace” e “Watchmen“. Ogni personaggio che ha creato, ogni trucco che ha realizzato, ha contribuito a raccontare storie indimenticabili. La sua capacità di invecchiare o trasformare i volti degli attori ha reso le sue opere uniche e riconoscibili.

Cannom ha ricevuto numerosi riconoscimenti nel corso della sua carriera, ma il suo vero lascito è rappresentato dall’impatto che ha avuto su generazioni di artisti del trucco. La sua passione e dedizione hanno ispirato molti a intraprendere una carriera nel settore, e il suo lavoro continuerà a influenzare le future generazioni di professionisti.

Un’eredità che vivrà nel tempo

La scomparsa di Greg Cannom segna una grande perdita per il mondo del cinema e per tutti coloro che hanno avuto il privilegio di lavorare con lui. La sua eredità vive attraverso i personaggi che ha creato e le storie che ha contribuito a raccontare. Ogni volta che il pubblico vedrà un trucco straordinario sul grande schermo, ci sarà un pezzo di Greg Cannom in esso.

La comunità cinematografica si unisce nel ricordo di un artista che ha saputo trasformare il trucco in un’arte, regalando emozioni e meraviglia a milioni di spettatori. La sua passione, il suo talento e la sua dedizione rimarranno per sempre nel cuore di chi ama il cinema.

