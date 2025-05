La scena post-credit di The New Avengers: un momento tagliato che avrebbe potuto sorprendere i fan

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

La recente uscita di The New Avengers ha catturato l’attenzione degli appassionati del Marvel Cinematic Universe per la sua sequenza post-credit, la più lunga mai realizzata. Tuttavia, nuovi dettagli rivelati da Sebastian Stan e Wyatt Russell indicano che la scena originale era ancora più estesa e conteneva un dialogo che non ha trovato spazio nella versione finale. Questo articolo esplora le dinamiche di questa sequenza e il motivo della sua esclusione.

Un dialogo inedito tra Soldato d’Inverno e US Agent

La sequenza post-credit di The New Avengers, diretta dai Fratelli Russo, dura quasi tre minuti e segna un importante collegamento con il futuro del MCU. Tuttavia, nonostante la sua lunghezza, un’interazione tra Soldato d’Inverno, interpretato da Sebastian Stan, e US Agent, interpretato da Wyatt Russell, è stata esclusa. Durante un’intervista con Rotten Tomatoes, i due attori hanno rivelato che avevano girato una battuta che avrebbe potuto aggiungere un ulteriore strato di umorismo alla scena.

Sebastian Stan ha condiviso la sua curiosità riguardo alla sequenza, affermando: “La nostra cosa ce l’ha fatta? La cosa del ‘quattro’?” Questo riferimento ai Fantastici Quattro ha suscitato l’interesse dei fan, poiché la nave del celebre gruppo di supereroi appare nella scena. Wyatt Russell ha confermato che il dialogo si è evoluto in uno sketch comico, simile a quelli di Leslie Nielsen, in cui entrambi i personaggi si interrogavano sull’importanza del numero associato ai Fantastici Quattro.

La scelta dei Fratelli Russo: un taglio necessario

Nonostante il potenziale comico della scena, i Fratelli Russo hanno deciso di escluderla dalla versione finale. La ragione di questa scelta risiede nel desiderio di mantenere un certo tono e ritmo nella sequenza post-credit. L’arrivo dei Fantastici Quattro nel MCU è un momento atteso e significativo, e le battute di Bucky e John avrebbero potuto sminuire l’impatto di questo evento.

Sebastian Stan ha espresso il suo dispiacere per la rimozione della scena, definendola “geniale”. Tuttavia, la decisione di mantenere la sequenza più seria e concentrata sull’arrivo dei Fantastici Quattro è stata probabilmente vista come una mossa strategica per preservare l’emozione e l’anticipazione del pubblico.

The New Avengers: un successo al botteghino

Attualmente, The New Avengers è proiettato nei cinema e ha già riscosso un notevole successo tra il pubblico. La pellicola non solo continua a espandere l’universo narrativo del MCU, ma offre anche nuove prospettive sui personaggi già noti e introduce nuove figure che promettono di arricchire ulteriormente la trama.

In aggiunta, il film ha generato un interesse crescente per il prossimo capitolo della saga, Captain America: Brave New World, disponibile in formato 4K. Questo prodotto è attualmente uno dei più venduti, evidenziando l’entusiasmo dei fan per le nuove avventure che si prospettano nel mondo Marvel.

La rivelazione di questa scena tagliata aggiunge un ulteriore elemento di curiosità e discussione tra i fan, che continuano a seguire con passione le evoluzioni del MCU.

