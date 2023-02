La scena del funerale del padre di Gregory House in “Dr. House” è la rappresentazione perfetta dell’ironia cinica di questo personaggio

Dr. House è una serie televisiva statunitense ideata da David Shore e Paul Attanasio. La serie è incentrata attorno al ruolo del dottor Gregory House, un medico poco convenzionale ma dotato di grandi capacità ed esperienza. House è a capo di una squadra di medicina diagnostica presso l’ ospedale Princeton-Plainsboro Teaching Hospital, nel New Jersey. La serie trae ispirazione dai gialli del celebre detective Sherlock Holmes, infatti in ogni episodio è presente un giallo che House deve risolvere. Dr. House è stato il programma televisivo più seguito al mondo nel 2008. La serie ha ricevuto diversi premi, incluso un Peabody Award, due Golden Globe e tre Emmy Award.

Dr. House, il cast

Il protagonista Gregory House è interpretato da Hugh Laurie che porta con se un aneddoto particolare. Infatti per il ruolo si cercava un attore statunitense e Hugh venne preso comunque per via del suo accento americano, la cosa divertente è che non si sapeva che in realtà fosse inglese. Un’altra fetta del cast principale è costituita da Robert Sean Leonard, che interpreta Wilson, Lisa Elestein, che interpreta Lisa Cuddy, Jesse Spencer, che interpreta Chase, Jennifer Morrison, che interpreta Cameron ed Omar Epps, che interpreta Foreman.

La famosa scena delle serie tv

Gregory House incarna il cinismo più spietato e il suo essere costantemente inopportuno lo rende un personaggio esilarante. Durante il funerale del padre, infatti, venne chiamato dalla madre per fare un discorso. A primo impatto sembrava un momento triste, l’amico Wilson si commuove addirittura, l’umanità di House era uscita fuori. Ma ad un certo punto, si vede il medico chinarsi per dare un ultimo saluto al suo defunto padre, che si rivelò una strategia per prendere un campione di lobo dell’orecchio per un analisi. Infatti egli pensava che lui non era in realtà il vero padre (supposizione che si scoprì esatta) e cercava delle prove per scoprire finalmente la verità. Qui di seguito la famosa scena.