La scelta di Joel in The Last of Us: un dilemma morale che divide i co-ideatori della serie

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Copy Copied WhatsApp Facebook Twitter Telegram Email

La serie televisiva “The Last of Us” ha catturato l’attenzione del pubblico con la sua intensa narrazione e i complessi dilemmi morali che affronta. La prima stagione si è conclusa con una decisione cruciale presa da Joel, un momento che continua a generare discussioni tra i fan e i creatori stessi. Neil Druckmann e Craig Mazin, co-ideatori della serie, hanno condiviso le loro riflessioni su questa scelta, che ha importanti ripercussioni sia per i personaggi che per la trama.

Il finale della prima stagione: un dilemma etico

La stagione finale di “The Last of Us” ha lasciato gli spettatori con un interrogativo profondo: Joel ha fatto la scelta giusta nel salvare Ellie? Questo dilemma non è solo un tema centrale della serie, ma rappresenta anche una questione morale che coinvolge il pubblico. La narrazione si svolge in un mondo devastato dal Cordyceps, dove la vita è appesa a un filo e ogni decisione può avere conseguenze fatali. Joel, interpretato da Pedro Pascal, si trova di fronte a una scelta straziante: sacrificare Ellie, la giovane ragazza che ha imparato ad amare come una figlia, per il bene dell’umanità, o salvarla a costo di compromettere la possibilità di trovare un vaccino.

La decisione di Joel di portare via Ellie da un destino certo ha sollevato interrogativi sulla natura dell’amore e del sacrificio. La sua scelta, pur egoistica, è motivata dall’esperienza traumatica della perdita della figlia Sarah, un evento che ha segnato profondamente la sua vita. Questo background emotivo rende la sua decisione ancora più complessa, poiché Joel non è disposto a rivivere il dolore di perdere un’altra persona a lui cara.

Le opinioni di Neil Druckmann e Craig Mazin

Neil Druckmann e Craig Mazin hanno affrontato il tema della scelta di Joel in diverse interviste, esprimendo le loro opinioni su ciò che il personaggio ha fatto. Druckmann, che ha anche creato il videogioco originale, ha affermato: “Credo che Joel avesse ragione. Se fossi stato al posto di Joel, avrei voluto trovare il coraggio di fare quello che ha fatto lui per salvare mia figlia”. Questa affermazione mette in luce il conflitto interiore che molti genitori possono comprendere: la protezione dei propri figli a qualsiasi costo.

Anche Mazin ha condiviso il suo punto di vista, dicendo: “Penso che se fossi stato al posto di Joel, probabilmente avrei fatto quello che ha fatto lui. Ma mi piace pensare che non lo farei. Questo è l’interessante contrasto morale della storia”. La sua osservazione sottolinea l’ambiguità morale presente nella narrazione, invitando il pubblico a riflettere su cosa significhi davvero fare la cosa giusta.

Un tema universale: il sacrificio per il bene comune

Il dilemma morale presentato in “The Last of Us” è universale e invita a una riflessione profonda: è giusto sacrificare la vita di una persona per salvare il mondo intero? Questa domanda si pone non solo nel contesto della serie, ma anche nella vita reale, dove le scelte difficili sono all’ordine del giorno. Joel, consapevole del peso della sua decisione, vive con il tormento di sapere che ha preso una scelta che non spetta a lui fare. La sua esperienza personale lo ha portato a proteggere Ellie a tutti i costi, ma ciò non elimina il conflitto etico che ne deriva.

Il personaggio di Joel rappresenta una lotta interiore tra l’amore e il dovere, un tema che risuona con molti spettatori. La sua decisione di salvare Ellie, pur essendo motivata da un amore profondo, solleva interrogativi su cosa significhi realmente essere umani in un mondo in cui la vita è così fragile. La serie invita a esplorare le sfumature di queste scelte, rendendo il pubblico partecipe di un dibattito che va oltre la finzione.

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!