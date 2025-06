La ruota del tempo: la cancellazione della serie scatena la reazione dei fan e una petizione

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Copy Copied WhatsApp Facebook Twitter Telegram Email

Amazon Prime Video ha annunciato la cancellazione definitiva della serie “La ruota del tempo” dopo tre stagioni, una decisione che ha sorpreso e deluso molti spettatori. Nonostante il buon riscontro di pubblico, la piattaforma ha scelto di interrompere la produzione, scatenando una reazione immediata da parte dei fan, che hanno avviato una petizione per cercare di salvare lo show.

La petizione per salvare la serie

La reazione dei fan de “La ruota del tempo” è stata rapida e organizzata. Una petizione è stata lanciata su SaveWOT.com, raccogliendo in breve tempo oltre 120.000 firme. Questo gesto dimostra l’affetto e l’impegno della comunità di spettatori, che non si è limitata a esprimere il proprio disappunto, ma ha intrapreso azioni concrete per cercare di far cambiare idea a Amazon Prime Video.

Parallelamente, è stata avviata anche una campagna di raccolta fondi su GoFundMe, con l’obiettivo di sostenere ulteriori iniziative per salvare la serie. La somma richiesta è di 16.000 dollari, e fino ad ora sono stati raccolti circa 13.000 dollari. I fan stanno pianificando diverse azioni dimostrative, tra cui striscioni aerei e campagne sui social media, per attirare l’attenzione della piattaforma e convincerla a ripensare la propria decisione.

Il mondo di La ruota del tempo

“La ruota del tempo” è una serie basata sull’omonima saga fantasy scritta da Robert Jordan e completata da Brandon Sanderson. Ambientata in un universo dove la magia, conosciuta come Unico Potere, è rara e accessibile solo a un gruppo selezionato di donne, la trama si sviluppa attorno a temi di avventura, eroismo e conflitti epici. La serie ha saputo attrarre un vasto pubblico grazie alla sua narrazione avvincente e alla complessità dei suoi personaggi.

Nel cast della serie figurano nomi noti come Rosamund Pike, nei panni di Moiraine, Daniel Henney, Madeleine Madden, Kate Fleetwood, Sophie Okonedo e Lindsay Duncan. La qualità della recitazione e la produzione curata hanno contribuito a creare un seguito appassionato, rendendo la cancellazione ancora più sorprendente per i fan.

Le ragioni della cancellazione

Nonostante il successo di pubblico, le ragioni dietro la cancellazione di “La ruota del tempo” da parte di Amazon Prime Video non sono state chiarite ufficialmente. Tuttavia, è possibile che fattori come i costi di produzione elevati, le valutazioni di ascolto o le strategie aziendali abbiano influenzato questa decisione. La piattaforma ha spesso dovuto fare scelte difficili riguardo ai contenuti da mantenere e quelli da eliminare, e “La ruota del tempo” sembra essere stata colpita da queste dinamiche.

La reazione dei fan e le iniziative intraprese dimostrano quanto la serie abbia lasciato un segno nel panorama televisivo attuale. La speranza di molti è che Amazon possa riconsiderare la propria scelta e dare una nuova vita a una storia che ha saputo coinvolgere e appassionare un pubblico vasto e variegato.

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!