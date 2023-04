La rinascita di Keanu Reeves: ha attraversato il dolore e ora crede di nuovo nell’amore

Keanu Reeves, attualmente al cinema con John Wick 4, è un attore davvero sui generis, introverso e sensibile, molto amato da pubblico e critica. Canadese, nato a Beirut da madre inglese e padre di origine hawaiana, porta un nome che, in dialetto hawaiano, significa: “brezza leggera che sale dal mare verso i monti”. La sua non è stata una vita facile.

Una vita segnata dal dolore

Il padre era violento e fin da bambino Keanu ha problemi a scuola, causati anche dalla dislessia. Nel 1991 alla sorella viene diagnosticata la leucemia e nel 1993 perde uno dei suoi più cari amici, il collega River Phoenix. Nel 1999 si fidanza con l’attrice Jennifer Syme, da cui ha una figlia, che però muore alla nascita per una malformazione cardiaca. Pochi anni dopo Jennifer muore in un incidente stradale di ritorno da una festa.

La saga di John Wich

L’attore ama raccontare i suoi film ma è invece molto riservato sulla sua vita privata. Reeves, conosciuto a livello planetario per aver interpretato il ruolo di Neo in Matrix, è diventato un’icona dei film di azione. Nella saga di John Wick, giunta al quarto episodio, interpreta un ex sicario che torna in attività per vendicare l’uccisione della su cagnolina, ultimo regalo dell’amatissima moglie morta.

Il film è ambientato non più a New York come nei precedenti ma a Berlino, Parigi, Giordania e Giappone. Ci sono almeno 15 spettacolari scene d’azione, tra cui un folle inseguimento per le vie della capitale francese. Keanu Reeves gira quasi sempre senza controfigura le varie scene di judo, jujitsu, spade e pistole. E l’attore, sul film, ha rivelato: “Qualsiasi cosa accada, non aspettatevi un lieto fine”.

Sempre secondo l’attore canadese, questo potrebbe essere il motto di John Wick:

“Non importa quante volte cadi, ma quante volte ti rialzi”

La vita privata

E potrebbe essere anche il motto di Keanu Reeves, che si definisce una persona spirituale, grazie al Piccolo Buddha di Bernardo Bertolucci che ha interpretato a 29 anni. Ha imparato a meditare, per apprezzare il dono della vita. E un ruolo importante nella sua vita oggi lo riveste senza dubbio la sua fidanzata, l’artista cinquantenne Alexandra Grant. La donna è criticata da molti, perché giudicata non abbastanza bella per lui. E Keanu, al proposito, ha dichiarato: “Se ami qualcuno, devi lottare”.

I prossimi impegni di Keanu Reeves

L’attore ha confermato che ci sarà il quinto capitolo della saga di John Wick, sempre diretto da Chad Stahelski, “ormai uno di famiglia”. Poi lo vedremo nello spin off Ballerina con Ana de Armas e nella serie prequel The Continental, con Mel Gibson.

Tra le curiosità, l’attore, in una recente intervista, ha rivelato di portarsi via dai set sempre un ricordo. Come il cappotto di Neo dal primo Matrix, l’accendino e l’orologio di Constantine, la giacca di Belli e dannati (poi regalata), la giacca e cravatta di John Wick.