La ricetta della pasta fredda di Giovanna Civitillo: freschezza e originalità in cucina

Giovanna Civitillo, nota per il suo approccio creativo in cucina, ha recentemente presentato una ricetta che ha rapidamente catturato l’attenzione del pubblico durante il programma “È sempre mezzogiorno” su Rai 1. Dopo un infortunio alla spalla, la chef è tornata in scena con un piatto estivo che combina leggerezza e sapore: una pasta fredda a base di farfalle, pollo e formaggio spalmabile, arricchita da un tocco di curry. Questa preparazione è l’ideale per chi desidera un pasto gustoso da portare in ufficio, in spiaggia o da servire in un pranzo all’aperto.

La ricetta della pasta fredda: ingredienti e preparazione

Durante una delle puntate primaverili del programma, Giovanna ha collaborato con lo chef Daniele Persegani per presentare questa ricetta innovativa. Gli ingredienti necessari per realizzare la pasta fredda sono: 350 grammi di farfalle, 200 grammi di petto di pollo, 150 grammi di formaggio spalmabile, un cucchiaio di curry, un cetriolo, una mela verde, brodo vegetale, olio extravergine di oliva, sale e pepe. Questa combinazione di ingredienti offre un equilibrio perfetto tra freschezza e cremosità, rendendo il piatto ideale per le calde giornate estive.

Per preparare la pasta fredda, è fondamentale seguire alcuni passaggi chiave. Iniziamo cuocendo le farfalle in acqua salata fino a raggiungere una cottura al dente. Una volta pronte, scoliamole e passiamole sotto acqua fredda per fermare la cottura. Nel frattempo, lessiamo il petto di pollo in un po’ di brodo vegetale, che contribuirà a mantenerlo tenero e saporito. Dopo averlo fatto raffreddare, tagliamolo a striscioline.

Mentre il pollo si raffredda, possiamo dedicarci alla preparazione degli altri ingredienti. Peliamo e tagliamo a cubetti il cetriolo e la mela verde, che apporteranno una nota croccante e rinfrescante al piatto. In una ciotola capiente, uniamo le farfalle, il pollo, il cetriolo e la mela. Aggiungiamo il formaggio spalmabile, il curry, un filo d’olio extravergine di oliva, sale e pepe. Mescoliamo bene il tutto e lasciamo riposare in frigorifero per almeno mezz’ora. Servita fredda, questa pasta diventa un piatto irresistibile.

Varianti estive della pasta fredda

Giovanna Civitillo non si limita a una sola ricetta, ma ha anche proposto una variante estiva altrettanto gustosa. Durante una delle ultime puntate, ha condiviso un’idea alternativa che prevede l’uso di patate lesse, tonno, olive, fagiolini e pomodorini datterini. Questa combinazione, condita con olio extravergine di oliva, basilico fresco e origano, offre un sapore ricco e avvolgente, perfetto per i pranzi estivi.

Un trucco per esaltare il sapore delle patate è lessarle con un goccio di aceto nell’acqua di cottura. Questo accorgimento aiuta a mantenere il gusto delle patate più intenso e a bilanciare i sapori del piatto. La ricetta della pasta con patate e tonno è un’ottima alternativa per chi cerca un piatto fresco e nutriente, da gustare in compagnia durante le calde giornate estive.

Giovanna Civitillo, con la sua creatività e il suo amore per la cucina, continua a ispirare gli spettatori con ricette semplici ma piene di gusto, dimostrando che è possibile mangiare bene anche in estate, senza rinunciare alla freschezza e alla leggerezza.

