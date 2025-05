La reunion di Romanzo criminale: un tuffo nel passato tra ricordi e aneddoti

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

L’evento dedicato alla reunion di “Romanzo criminale – La serie“, organizzato dal Riviera International Film Festival, ha richiamato l’attenzione di appassionati e critici. Durante il talk, Edoardo Pesce, noto per il suo ruolo di Ruggero Buffoni, ha condiviso divertenti retroscena e riflessioni sul successo della serie, che ha segnato un’epoca nella televisione italiana. La discussione ha toccato temi come la genesi della serie, l’importanza del cast e l’impatto sociologico che ha avuto sul pubblico.

La nascita di un fenomeno televisivo

Edoardo Pesce ha aperto il suo intervento con una battuta, sottolineando l’ironia della sua esperienza nel mondo della recitazione. “Nella banda suonavo il sax tenore”, ha esordito, rievocando i primi passi della serie, che inizialmente doveva essere un musical. Con il passare del tempo, il progetto ha preso una direzione inaspettata, portando i protagonisti a esplorare il crimine. “Perché non proviamo a fare qualche rapina?”, è stata la battuta che ha dato il via alla creazione della banda della Magliana.

Pesce ha ricordato il suo ingresso nel cast, sottolineando come sia stato l’ultimo a essere scelto. “Per me è stata un’ottima scuola”, ha affermato, evidenziando l’importanza dell’esperienza sul set, dove ha lavorato con professionisti di alto livello come il regista Stefano Sollima e il direttore della fotografia Paolo Carnera. La scelta di utilizzare attori emergenti ha permesso di dare spazio a talenti nuovi, creando un’atmosfera autentica e fresca.

Un cast di talenti emergenti

“Romanzo criminale – La serie” è basata sull’omonimo romanzo di Giancarlo De Cataldo e ha visto la luce tra il 2008 e il 2010, rappresentando il secondo adattamento dopo il film di Michele Placido del 2005. Il cast, composto principalmente da attori emergenti, include nomi come Francesco Montanari, Vinicio Marchioni e Marco Bocci. Montanari, che interpreta il Libanese, ha condiviso la sua esperienza durante il provino, raccontando come fosse stato scelto dopo sette audizioni. La sua interpretazione ha dato vita a un personaggio complesso, ispirato a figure realmente esistite, ma con una narrazione romanzata.

Montanari ha descritto il suo approccio al personaggio, sottolineando come la scrittura degli sceneggiatori abbia permesso di esplorare personalità diverse all’interno della banda. “I fatti di cronaca sono veri, ma il resto è fantasia dell’autore”, ha chiarito, evidenziando la differenza tra realtà e fiction. La serie ha saputo catturare l’attenzione del pubblico, creando un legame emotivo con i personaggi e le loro storie.

L’impatto sociologico della serie

Alessandro Roia, che interpreta il Dandy, ha riflettuto sull’impatto che “Romanzo criminale” ha avuto sulla cultura popolare. “Era impossibile non parlarne”, ha affermato, ricordando come la serie abbia influenzato il modo di percepire il crimine e i suoi protagonisti. La serie ha creato un fenomeno sociale, dove i giovani attori si confrontavano tra di loro per scoprire chi fosse stato chiamato a partecipare. Roia ha sottolineato come la serie abbia scavato una nicchia nel tempo, diventando un cult.

Roberto Pisoni, responsabile del dipartimento delle serie Sky, ha descritto l’atmosfera magica che si respirava durante le riprese. “Era pazzesco”, ha detto, riferendosi alla sceneggiatura che ha catturato immediatamente l’attenzione di tutti. La scelta di girare in pellicola ha conferito alla serie un’atmosfera unica, contribuendo al suo successo duraturo.

Il commissario Scialoja: un contraltare alla banda

Marco Bocci, che interpreta il commissario Nicola Scialoja, ha condiviso la sua visione del personaggio, descritto come un contraltare alla banda. “Non lo vedevo come un personaggio positivo”, ha affermato, evidenziando la complessità del suo ruolo. Scialoja rappresenta una figura tormentata, che si trova a dover affrontare dilemmi morali mentre cerca di fermare le attività criminali della banda.

Bocci ha spiegato come la scrittura della serie permetta al pubblico di empatizzare con i personaggi, anche se sono criminali. “Si dava stima allo spettatore”, ha sottolineato, evidenziando l’importanza di un approccio critico nei confronti delle storie raccontate. La serie ha saputo trattare temi universali come l’amicizia, il tradimento e la gelosia, rendendo la narrazione accessibile e coinvolgente.

La scrittura che ha segnato un’epoca

La scrittura di “Romanzo criminale – La serie” ha avuto un ruolo cruciale nel suo successo. Edoardo Pesce ha descritto come la serie tocchi temi universali, rendendola rilevante anche a distanza di anni. “La gente continua a vederla come se fosse un buon libro”, ha affermato, sottolineando l’importanza della narrazione. La serie ha saputo catturare l’immaginario collettivo, creando un legame profondo con il pubblico.

L’evento di reunion ha offerto un’opportunità unica per rievocare ricordi e aneddoti legati a un progetto che ha segnato la storia della televisione italiana. Con il suo mix di cronaca e finzione, “Romanzo criminale” continua a vivere nel cuore degli spettatori, dimostrando che le storie ben raccontate non hanno tempo.

