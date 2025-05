La reunion di Malcolm: il ritorno di un classico della TV su Disney+

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Il mondo della televisione si prepara a riaccogliere uno dei suoi personaggi più amati: Malcolm. La reunion della celebre serie, che ha segnato un’epoca, arriverà su Disney+ con quattro nuovi episodi, suscitando grande entusiasmo tra i fan, anche in Italia. La piattaforma di streaming del colosso dell’intrattenimento ha già annunciato la disponibilità della miniserie, che promette di riportare in vita il caos e le dinamiche familiari che hanno reso la serie originale un cult.

Un revival che potrebbe espandersi

Eric Schrier, direttore dei Disney Television Studios, ha rivelato che questo revival non è necessariamente limitato a un singolo evento speciale. “È stato concepito come quattro episodi. Ma se dovesse rivelarsi un enorme successo, c’è sempre spazio per una conversazione, esiste un modo per farne di più? Vedremo”, ha dichiarato Schrier a Deadline. Questa apertura a futuri sviluppi ha già acceso la fantasia dei fan, che sperano di vedere ulteriori avventure del clan Wilkerson.

Un cast storico riunito

La miniserie si svolgerà quasi 25 anni dopo la messa in onda dell’originale e riunirà gran parte del cast che ha reso la serie così iconica. Frankie Muniz tornerà nei panni di Malcolm, affiancato da Bryan Cranston , Jane Kaczmarek , Justin Berfield e Christopher Masterson . Tuttavia, una significativa assenza si farà sentire: Erik Per Sullivan, che interpretava Dewey, non sarà presente. Il ruolo di Dewey sarà affidato a Caleb Ellsworth-Clark, un nuovo attore che avrà il compito di portare avanti la tradizione del personaggio.

La trama: caos e risate in famiglia

La trama della reunion si concentrerà su Malcolm, ormai adulto e alle prese con le sfide della paternità. Quando i suoi genitori decidono di riunire la famiglia per celebrare il loro 40° anniversario di matrimonio, il risultato sarà, come ci si aspetta dal clan Wilkerson, un mix di caos, malintesi e urla. Le riprese della miniserie sono attualmente in corso a Vancouver e dovrebbero concludersi a maggio. L’uscita è prevista per la fine del 2025, un’attesa che promette di essere ricompensata con momenti di pura nostalgia e divertimento.

Frankie Muniz e il suo nuovo percorso

Nel frattempo, i fan possono seguire anche la nuova vita di Frankie Muniz, che ha intrapreso una carriera come pilota automobilistico. La sua transizione da attore a sportivo ha suscitato curiosità e ammirazione, e le difficoltà che ha affrontato lungo il cammino sono diventate parte della sua storia. La foto della reunion tra Muniz e Cranston ha già fatto il giro dei social, alimentando ulteriormente l’attesa per il ritorno di Malcolm e della sua famiglia.

Con la reunion di Malcolm, Disney+ si prepara a riportare in vita un classico della televisione, promettendo di regalare ai fan momenti indimenticabili e nuove avventure del clan Wilkerson.

