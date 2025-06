La reunion di Malcolm: Bryan Cranston conferma l’assenza di Erik Per Sullivan

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

La popolare sitcom “Malcolm in the Middle” sta per tornare con una reunion su Disney+, ma non tutti i membri del cast originale parteciperanno. Bryan Cranston, noto per il suo ruolo di Hal, ha rivelato in un’intervista che Erik Per Sullivan, l’attore che interpretava Dewey, non sarà presente. Questa notizia ha suscitato un misto di emozione e nostalgia tra i fan della serie, che ha segnato un’epoca della televisione.

La gioia di tornare sul set

Bryan Cranston ha condiviso la sua esperienza di ritorno sul set con i suoi ex colleghi durante un episodio del podcast “Fly on the Wall”. L’attore ha descritto l’emozione di rivedere i giovani attori, che ora sono cresciuti e hanno intrapreso le proprie vite. “È incredibile vedere questi ragazzi, che erano i miei figli nella serie, diventati grandi. Alcuni hanno già figli loro, e ora hanno più o meno l’età che avevo io quando iniziammo a girare”, ha dichiarato Cranston. Questo ritorno rappresenta non solo un’opportunità per rivivere momenti iconici, ma anche per riflettere su come il tempo abbia cambiato i protagonisti della serie.

La reunion si preannuncia ricca di ricordi e di momenti nostalgici, con i membri del cast che si ritrovano dopo quasi vent’anni dalla conclusione della serie. I fan possono aspettarsi di vedere non solo le dinamiche familiari che hanno reso “Malcolm in the Middle” un successo, ma anche come i personaggi si siano evoluti nel corso degli anni.

L’assenza di Erik Per Sullivan

Nonostante l’entusiasmo generale, la notizia dell’assenza di Erik Per Sullivan ha colpito molti. Bryan Cranston ha spiegato che Sullivan è l’unico membro del cast originale a non aver accettato di tornare. “L’ho chiamato e gli ho detto: ‘Ehi, abbiamo ottenuto il via libera per il revival!’ E lui: ‘Fantastico!’ Poi ho aggiunto: ‘Saremmo felici di riaverti’, e lui: ‘Oh no, non voglio farlo. Ma sono contento per voi'”, ha raccontato Cranston.

Erik Per Sullivan ha scelto di ritirarsi dal mondo dello spettacolo, preferendo una vita lontano dai riflettori. Questa decisione, sebbene possa deludere i fan, è stata rispettata dai suoi ex colleghi, che comprendono e supportano la sua scelta di vita. La sua assenza sottolinea come ogni attore abbia il diritto di decidere il proprio percorso, anche dopo aver raggiunto la fama.

Aspettative per la reunion

La reunion di “Malcolm in the Middle” su Disney+ promette di essere un evento imperdibile per i fan della serie. Con il ritorno di Bryan Cranston e degli altri membri del cast, ci si aspetta un mix di nostalgia e nuove avventure. La serie, che ha affrontato temi familiari con umorismo e sincerità, ha lasciato un segno indelebile nella cultura pop, e questa reunion offre l’opportunità di rivisitare quei momenti iconici.

In attesa della premiere, i fan possono già iniziare a speculare su quali saranno le dinamiche tra i personaggi e come si affronteranno le sfide della vita adulta. La reunion non sarà solo un viaggio nel passato, ma anche un modo per esplorare come i personaggi abbiano affrontato il passare del tempo e le nuove responsabilità.

La reunion di “Malcolm in the Middle” si prospetta come un evento che riunirà generazioni di fan, offrendo un’occasione unica per celebrare la serie che ha fatto ridere e riflettere milioni di spettatori.

