La regista Elizabeth Banks ha rilasciato alcune dichiarazioni sul futuro di “Cocainorso”

Cocainorso è un film basato su una storia vera che ha destato molto scalpore tra i fan. Uscito nei cinema italiani a partire dal 20 aprile, ha riscosso un discreto successo al box office. A fronte di una spesa di appena 30 milioni di dollari, ha incassato 90 milioni in tutto il mondo. Questo discreto successo potrebbe spingere i produttori a pensare ad un sequel. La stessa regista Elizabeth Banks ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla questione, rivelando che accetterebbe volentieri di dirigere un sequel.

Essendo il film basato su una storia vera, bisognerà capire in che modo si potrebbe sviluppare la trama. La regista, parlando con Rolling Stone, ha dichiarato che sarebbe entusiasta di dirigere un eventuale sequel:

“Ho amato quanto sia stato sovversivo, folle e divertente. Ho adorato sorprendere le persone con il cast. Penso che nessuno si aspettasse che Margot Martindale, che ha 70 anni, sparasse a quel ragazzo. Ci siamo divertiti molto e se avessi l’opportunità di sorprendere il pubblico e divertirmi ancora lo farei!”

Da ciò che sappiamo attualmente però, non ci sono progetti futuri che riguardano un eventuale sequel di Cocainorso. Pur essendo stato un discreto successo, per poter sorprendere di nuovo il pubblico sarebbe necessario creare una trama avvincente, non scontata, e che allo stesso tempo non snaturi completamente l’originalità del prodotto.

Qualora non aveste visto questo film, e se foste interessati a recuperarlo, vi lasciamo la sinossi completa per comprendere al meglio questa pellicola cinematografica: