La Rai sospende la programmazione per onorare la memoria di Papa Francesco

La scomparsa di Papa Francesco ha colpito profondamente il Paese, e la Rai ha deciso di interrompere la programmazione pubblicitaria per 24 ore, modificando i palinsesti previsti. La rete ha scelto di dedicare ampio spazio al ricordo del Pontefice, rinunciando a programmi di intrattenimento per offrire contenuti che riflettano il lutto e la commemorazione di una figura così influente nella vita religiosa e sociale.

La programmazione di Rai1 in memoria di Papa Francesco

Su Rai1, il tributo a Papa Francesco è iniziato con l’edizione del Tg1 delle 13.30, seguita da uno Speciale Tg1 alle 14. Durante il pomeriggio, il ricordo del Papa è continuato con “La vita in diretta” alle 16.30 e “A sua Immagine” alle 18.40. L’edizione del Tg1 delle 19.56 ha ulteriormente onorato la sua memoria, seguita da “Porta a Porta” alle 20.30, dove sono stati cancellati i programmi “Affari Tuoi” e “Ulisse“. La serata si è conclusa con il Tg1 Flash di mezzanotte, che ha preceduto la messa in onda della fiction “La Bibbia“, e con RaiNews 24 che ha iniziato a trasmettere alle 2.00, continuando a fornire aggiornamenti e riflessioni sulla figura del Papa.

I tributi di Rai2 e Rai3

Rai2 ha dedicato la sua programmazione al ricordo del Pontefice con uno speciale Tg2 alle 10. Successivamente, alle 11.15, è stato trasmesso il film “Sulle mie spalle“. La giornata è stata caratterizzata da una serie di omaggi, tra cui l’edizione delle 13 del Tg2 e uno Speciale Tg2 delle 13.30, che ha sostituito il programma “Ore 14“. Altri momenti significativi sono stati il film “Il Sogno di Francesco” alle 15.20 e lo Speciale Tg2 delle 16.45. La fiction “La Bibbia” è stata trasmessa alle 19.00, seguita da un’altra edizione del Tg2 alle 20.30. La programmazione ha incluso anche un documentario su Papa Francesco intitolato “In viaggio” alle 21.30 e il film “Lourdes” alle 22.50. L’ultima puntata di “Obbligo o Verità“, già registrata, è stata cancellata. La programmazione notturna è continuata con RaiNews24.

Su Rai3, il ricordo del Papa è iniziato con uno Speciale Tg3 al mattino, seguito dal Tg3 delle 12.00. Altri programmi come “Passato e Presente” alle 13.00 e “Geo” alle 13.40 hanno continuato a onorare la sua memoria. Il Tg Regione è andato in onda alle 14.00, seguito da un’altra edizione del Tg3 alle 14.20. La programmazione ha incluso anche “Blob” alle 19.50 e il film “Fatima” alle 20.35. La serata si è conclusa con “Linea Notte” alle 23.50 e la diretta di Rai News 24 a partire dall’1.30.

La programmazione speciale di Rai Cultura e Rai Italia

Rai Italia ha previsto spazi informativi per gli italiani all’estero sin dalle 10 del mattino. Rai Cultura ha modificato la propria programmazione, offrendo spazi di riflessione su Rai Storia e musica classica su Rai5. Su Rai Storia, è stato trasmesso uno speciale sulla Comunità di Sant’Egidio alle 12.30, seguito da ritratti di figure religiose nel pomeriggio. In prima serata, “Passato e Presente” ha ricordato la Regola di San Francesco, mentre “I volti dei vangeli” ha presentato le riflessioni di Papa Francesco tra arte e fede. Alle 22.25, è andato in onda “Anno Santo. Pellegrini nella storia“.

Su Rai5, è stato trasmesso lo speciale “Il Papa incontra gli artisti” alle 15.45, seguito da un concerto dell’Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai, diretta da Juraj Valcuha, che ha eseguito opere di Mozart. La serata ha incluso la Messa da Requiem di Verdi, diretta da Antonio Pappano, e la Sinfonia n. 2 di Mahler “Resurrezione”, diretta da Fabio Luisi.

La programmazione radiofonica in onore di Papa Francesco

Anche la radio ha dedicato ampio spazio alla commemorazione del Papa. Su Radio1, il GR ha trasmesso lunghe dirette, mentre Isoradio ha cambiato completamente la propria programmazione. Su Rai Radio2, è andato in onda uno speciale con Tommaso Labate e Max Cervelli, che hanno intervistato vaticanisti, teologi e artisti che hanno avuto l’opportunità di conoscere Papa Francesco. Nel pomeriggio, Diletta Parlangeli e Saverio Raimondo hanno condotto un programma in diretta, condividendo le loro esperienze personali con il Papa. Serena Bortone ha invitato ospiti come giornalisti e scrittori che hanno avuto un rapporto diretto con Bergoglio. Pierluigi Diaco ha raccolto le emozioni degli ascoltatori dalle 20 alle 21, creando un momento di condivisione e riflessione collettiva.

