La Rai riprende le trasmissioni: Antonella Clerici torna in onda dopo la morte di Papa Francesco

La scomparsa di Papa Francesco ha avuto un forte impatto sui palinsesti della Rai, costringendo la rete a rivedere i propri programmi. In questo contesto, il cooking show “E’ sempre mezzogiorno“, condotto da Antonella Clerici, ha subito una pausa. Oggi, la presentatrice è tornata in video, affrontando il delicato momento con grande sensibilità. La sua apertura della puntata ha messo in evidenza il contrasto tra la tristezza per la perdita del Pontefice e la leggerezza del programma di intrattenimento.

Il ritorno in onda di Antonella Clerici

La conduttrice ha iniziato la puntata odierna con un tono dimesso, esprimendo le sue difficoltà nel passare dalle immagini toccanti del Tg1, che mostrava la salma di Papa Francesco, a un programma di intrattenimento. “Mi sono chiesta come sia possibile passare dalle immagini del Tg1, di San Pietro e della salma di Papa Francesco a un programma di intrattenimento come il nostro… Poi ho pensato al modo in cui il Pontefice ha sempre voluto affrontare la vita…” ha dichiarato, evidenziando la sua riflessione personale su come il Papa avesse sempre cercato di portare un messaggio di speranza e positività.

Questo momento di vulnerabilità ha reso il suo ritorno in onda ancora più significativo. Clerici ha dimostrato di essere consapevole della situazione e ha voluto onorare la memoria di Papa Francesco, mantenendo un equilibrio tra il rispetto per la sua figura e il desiderio di continuare a intrattenere il pubblico.

La presenza di Carlo Conti al fianco di Antonella

Per affrontare questo momento difficile, Antonella Clerici ha deciso di condividere la puntata con il suo amico e collega Carlo Conti. La scelta di avere al suo fianco una figura di fiducia ha reso l’atmosfera più calorosa e accogliente. “Ho pensato di condividere questo momento, questa apertura di puntata con un amico con cui ho condiviso tante cose, amico per me carissimo… Sto parlando di Carlo Conti…” ha spiegato la conduttrice, sottolineando l’importanza del supporto reciproco in situazioni di crisi.

Il collegamento in diretta con Conti ha aggiunto un ulteriore livello di emozione alla puntata. Prima di dargli la parola, Clerici ha ringraziato il collega per aver accettato il suo invito, dimostrando così quanto fosse importante per lei avere un sostegno in un momento così delicato.

Il ricordo del video messaggio di Papa Francesco

Durante la trasmissione, Antonella Clerici ha rivelato un retroscena interessante riguardante un video messaggio inviato da Papa Francesco durante il Festival di Sanremo. La conduttrice ha confessato di aver pensato immediatamente a Carlo Conti non appena ha appreso della morte del Pontefice, proprio per il legame speciale che il Papa aveva con il conduttore. “Ho pensato a te per via del video messaggio che Papa Francesco ha mandato durante il Festival di Sanremo… Tu l’avevi nascosto a tutti questo regalo… Non lo sapevo neppure io… Mi aveva colpito l’affetto che ha avuto nei tuoi confronti…” ha dichiarato.

Conti, in diretta, ha confermato di aver mantenuto segreto il video messaggio per condividere la sorpresa con il pubblico. “Volevo condividere con tutti la stessa sorpresa che ho avuto io nel momento in cui mi è arrivato quel video messaggio…” ha spiegato. Ha anche accennato alle resistenze che alcuni avevano nei confronti della decisione del Papa di inviare il messaggio, ma ha sottolineato la determinazione del Pontefice nel volerlo fare. Clerici ha concordato, affermando che era noto che ci fossero opinioni contrastanti, ma che Papa Francesco aveva scelto di procedere.

Questa puntata di “E’ sempre mezzogiorno” ha rappresentato non solo un ritorno alla normalità per la Rai, ma anche un tributo sincero alla figura di Papa Francesco, evidenziando l’importanza della comunità e del sostegno reciproco in momenti di lutto.

