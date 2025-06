La Rai riduce le puntate di Report: un colpo al giornalismo d’inchiesta per la stagione 2025/26

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

La stagione televisiva 2025/26 si preannuncia turbolenta per il programma d’inchiesta Report, condotto da Sigfrido Ranucci. Secondo le anticipazioni di Fanpage, la storica trasmissione subirà una significativa riduzione, perdendo quattro puntate rispetto all’edizione precedente. Questa decisione ha suscitato preoccupazione e dibattito, soprattutto considerando il buon riscontro di ascolti e il ruolo cruciale che Report ha avuto nel palinsesto della Rai, specialmente dopo il trasferimento di Fabio Fazio su un’altra rete.

La riduzione delle puntate di Report

La decisione di ridurre il numero di puntate di Report rappresenta un cambiamento significativo per la Rai. Il programma, che ha sempre puntato su un’informazione di qualità e su un’identità editoriale forte, è stato un punto di riferimento nella programmazione della domenica sera. Tuttavia, la direzione di Viale Mazzini ha avviato un piano di contenimento dei costi che coinvolge anche questo format. La perdita di quattro puntate potrebbe influenzare non solo la qualità del programma, ma anche la sua capacità di attrarre un pubblico sempre più esigente.

Nonostante i buoni risultati di ascolto, la Rai sembra aver deciso di sacrificare Report nell’ambito di una strategia più ampia di riduzione dei costi. Questo approccio ha sollevato interrogativi sulla direzione futura della rete pubblica e sulla sua volontà di sostenere il giornalismo d’inchiesta, un settore già in difficoltà. La scelta di ridurre un programma così emblematico potrebbe essere vista come un segnale preoccupante per il futuro dell’informazione in Italia.

Le conseguenze per Presadiretta e altri programmi

Non solo Report subirà tagli: anche Presadiretta, il programma d’inchiesta che si alterna con Report alla domenica, vedrà una diminuzione delle sue puntate. Sono previste due puntate in meno per la nuova stagione, il che contribuisce a un clima di malcontento crescente tra le redazioni coinvolte. I giornalisti temono che queste riduzioni possano limitare ulteriormente lo spazio per un’informazione approfondita e critica, già compromessa da altre scelte editoriali.

Sigfrido Ranucci, il conduttore di Report, ha recentemente espresso il suo disappunto riguardo alla situazione del giornalismo d’inchiesta nelle sedi regionali. Ha rivelato di ricevere frequentemente richieste di aiuto da parte di colleghi che si sentono ostacolati nel loro lavoro e desiderano unirsi a Report per avere l’opportunità di realizzare inchieste significative. Questo scenario evidenzia una crisi più ampia nel panorama informativo italiano, dove la qualità e l’indipendenza del giornalismo sono sempre più a rischio.

L’incertezza sui palinsesti Rai

Tra pochi giorni, la Rai presenterà ufficialmente i palinsesti per la nuova stagione, e i dettagli definitivi sui tagli e le modifiche ai programmi saranno resi noti. Se le anticipazioni si rivelassero corrette, i cambiamenti non risparmierebbero nemmeno i titoli di punta del servizio pubblico. Programmi come Petrolio, Rebus, Tango e Agorà Weekend sembrano destinati a scomparire, sollevando ulteriori interrogativi sulla strategia editoriale della Rai.

La riduzione di Report, un format che ha dimostrato di saper affrontare temi complessi e di rilevanza sociale, lascia aperti interrogativi sulla reale volontà della Rai di investire nel giornalismo d’inchiesta. La situazione attuale potrebbe rappresentare un punto di svolta per il servizio pubblico, costringendo a una riflessione profonda sulla direzione futura e sull’importanza di mantenere un’informazione di qualità per il pubblico italiano.

