La rai porta in onda skam italia e prisma: le date e i dettagli delle serie

La Rai ha recentemente annunciato l’inserimento nel proprio palinsesto di due serie televisive molto amate dai giovani: Skam Italia e Prisma. Queste produzioni, già disponibili su Netflix e Amazon Prime, affrontano tematiche importanti legate all’adolescenza, all’amore e alla scoperta della propria identità. La scelta della Rai di trasmettere queste serie risponde a un crescente interesse da parte del pubblico per contenuti che riflettono le sfide e le esperienze dei giovani di oggi.

Skam italia: la serie che ha conquistato il pubblico

Skam Italia è una serie televisiva italiana lanciata nel 2018, creata da Ludovico Bessegato per TIMVision e prodotta da Cross Productions. Si tratta di un adattamento della popolare serie norvegese omonima, che ha riscosso un grande successo a livello internazionale. La trama si concentra sulla vita quotidiana di un gruppo di studenti del liceo scientifico J.F. Kennedy di Roma, esplorando le loro relazioni, le sfide scolastiche e le esperienze personali.

La Rai ha acquisito i diritti per le prime due stagioni della serie, che si focalizzano principalmente su due personaggi: Eva Brighi e Martino Rametta. La prima stagione segue le vicende di Eva, mentre la seconda si concentra sulla scoperta dell’omosessualità da parte di Martino. Questi temi, trattati con sensibilità e autenticità, hanno contribuito a rendere Skam Italia un punto di riferimento per i giovani, affrontando questioni di grande rilevanza sociale.

La serie ha continuato a evolversi su Netflix, dove ha visto la pubblicazione di ulteriori stagioni, concludendosi nel 2024 con la sesta stagione. La decisione della Rai di trasmettere Skam Italia rappresenta un’opportunità per un pubblico più ampio di scoprire e apprezzare una narrazione che rispecchia le esperienze di molti adolescenti.

Prisma: una narrazione sociale e coinvolgente

Prisma è un’altra serie italiana che ha attirato l’attenzione della critica e del pubblico. Ideata da Alice Urciuolo e Ludovico Bessegato, la serie si distingue per il suo approccio sociopolitico, affrontando tematiche come l’omofobia, la transfobia e la misoginia, oltre a questioni legate all’adolescenza. La storia ruota attorno a un gruppo di ragazzi di Latina, con particolare attenzione ai gemelli Andrea e Marco, le cui esperienze personali riflettono le sfide sociali contemporanee.

La serie ha ricevuto riconoscimenti significativi, tra cui un Nastro d’Argento nella categoria Grandi Serie, a testimonianza della sua qualità e del suo impatto. Prisma si distingue per la sua capacità di trattare argomenti complessi in modo accessibile, rendendo le esperienze dei protagonisti rilevanti per un pubblico giovane.

Nonostante il successo iniziale, la serie ha subito una battuta d’arresto: la scorsa estate, Prisma non è stata rinnovata per una terza stagione, nonostante il desiderio del regista di continuare la storia. Questo ha suscitato delusione tra i fan, che avevano apprezzato la narrazione e i temi affrontati.

Le date di trasmissione e le aspettative

La Rai ha programmato la messa in onda di Skam Italia a partire da venerdì 6 giugno 2025, con la trasmissione delle prime due stagioni. Gli spettatori potranno seguire le avventure di Eva e Martino, immergendosi nelle dinamiche giovanili che caratterizzano la serie. Inoltre, dal 10 luglio 2025, sarà la volta di Prisma, che porterà sullo schermo le storie di Andrea e Marco, continuando a esplorare le sfide e le esperienze degli adolescenti.

Questa iniziativa della Rai rappresenta un passo importante verso una maggiore inclusione di contenuti che parlano ai giovani, offrendo loro storie con cui possono identificarsi. Con l’arrivo di Skam Italia e Prisma, il pubblico avrà l’opportunità di riflettere su temi attuali e rilevanti, contribuendo a una conversazione più ampia sulle esperienze giovanili.

