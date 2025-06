La Rai annuncia la nuova serie “La Buona Stella”: riprese in corso tra Roma e Crotone

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

La Rai si prepara a lanciare una nuova serie intitolata “La Buona Stella“, un progetto che promette di intrattenere il pubblico con una narrazione ricca di emozioni e colpi di scena. Co-prodotta da Rai Fiction e Paypermoon Italia, la serie è attualmente in fase di riprese tra le suggestive location di Roma e Crotone. La regia è affidata a Luca Brignone, noto per il suo lavoro nel panorama televisivo italiano.

I protagonisti della serie

Il cast principale di “La Buona Stella” è composto da quattro attori che la Rai ha scelto di valorizzare in questo nuovo progetto. Miriam Dalmazio, che ha recentemente guadagnato visibilità grazie al suo ruolo in “Costanza“, interpreta uno dei personaggi chiave. Francesco Arca, noto per la sua lunga carriera nella serialità Mediaset, ha fatto il suo debutto su Rai 1 con “Resta con me“. Filippo Scicchitano, già visto ne “Le Indagini di Lolita Lobosco“, e Laura Cravedi, protagonista di “Doc – Nelle tue Mani 3“, completano il cast principale. Questi attori, con il loro talento e la loro esperienza, sono pronti a dare vita a una storia che esplora temi profondi e attuali.

La trama di “La Buona Stella”

La narrazione di “La Buona Stella” ruota attorno a Simone, un uomo che ha subito una serie di sconfitte personali. Ha perso l’amore della moglie, la custodia della figlia e il sogno di diventare un calciatore professionista. La sua vita sembra essere segnata dalla sfortuna, ma un evento inaspettato cambia le carte in tavola: il ritrovamento di una valigia piena di soldi, che lo porterà a vivere esperienze estreme e a riscoprire il supporto della sua famiglia.

Parallelamente, la storia di Stella, una poliziotta che indaga su Simone e sulla sua valigia, si intreccia con quella di Simone. Stella è tormentata dal ricordo di Paolo, il suo amante, che è morto in servizio davanti a lei, un evento che l’ha segnata profondamente. La sua vita professionale è complicata anche dalla presenza del suo ex marito, che cerca di ostacolare il suo rapporto con il figlio. Tuttavia, l’incontro con il fratello di Paolo, un alto dirigente del ministero, potrebbe rappresentare per Stella una chance di riscatto sia personale che professionale.

Location e patrocinio

“La Buona Stella” non solo si distingue per la sua trama avvincente e il cast di talento, ma anche per le sue location suggestive. Le riprese si svolgono in luoghi iconici, che vanno dai paesaggi urbani di Roma alle splendide spiagge e montagne della Calabria. Questo mix di ambientazioni offre uno sfondo visivamente accattivante e contribuisce a creare un’atmosfera unica per la serie.

Il progetto ha ricevuto il patrocinio di diverse istituzioni locali, tra cui la Città di Fiumicino, l’Ente Parco Nazionale della Sila, e i comuni di Crotone, Botricello e Cutro. Questo supporto istituzionale sottolinea l’importanza della serie non solo come prodotto di intrattenimento, ma anche come veicolo di promozione del territorio e della cultura locale.

Con “La Buona Stella“, la Rai si propone di offrire al pubblico una storia intensa e coinvolgente, capace di toccare temi universali come la famiglia, la perdita e la redenzione. La serie si preannuncia come un appuntamento imperdibile per gli amanti della fiction italiana.

