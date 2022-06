La ragazza ha volato: rilasciato il trailer del film di Wilma Labate

É stato rilasciato il trailer del film “La ragazza ha volato” in sala il 23 giugno, distribuito da Adler Entertainment. La pellicola, diretta da Wilma Labate, è basata su uno script dei fratelli D’Innocenzo.

“La ragazza ha volato” segue la storia di Nadia, un’adolescente non facile che vive a Trieste. La ragazza vive in solitudine in una città al confine tra molteplici culture.

Le parole della regista

“È una storia fatta di personaggi che subiscono la vita nel disordine e l’inerzia. Nadia è una ragazzetta attraente che si muove nel grigiore, con una famiglia affettuosa ma immobile nel destino della periferia, non degradata, solo difficile e sciatta. È ambientata a Trieste, una città con le strade pulite e il centro sontuoso stretto da vecchi quartieri operai e forti presenze balcaniche. Ma la storia è universale e potrebbe essere ambientata in qualsiasi città, grande o piccola, italiana o estera. In conclusione: la vita è molto più contraddittoria della finzione. Nessuno spazio per il giudizio”.

“La ragazza ha volato” è una produzione Tralab srl con Rai Cinema coprodotto con Nightswim e Staragara Institut (Slovenia), con il supporto di Friuli Venezia Giulia Film Commission e MiC | produttore esecutivo Alessio Lazzareschi | coprodotto da Ines Vasilievic per Nightswim e Miha Cernec e Jozko Rutar per Staragara Institut |prodotto da Gabriele Trama e Roberto Manni per Tralab | produttore creativo Gianluca Arcopinto.

La ragazza ha volato: ecco il trailer

Roberta Rosella

17/06/2022