La quarta puntata di The Couple: tensioni e colpi di scena in vista della finale

Il reality show “The Couple – Una vittoria per due”, condotto da Ilary Blasi, ha vissuto una serata ricca di emozioni e colpi di scena durante la quarta puntata, andata in onda domenica 4 maggio 2025 su Canale 5. Con la finale che si avvicina, le dinamiche tra le coppie in gara si fanno sempre più intricate, portando a scontri verbali e a due eliminazioni che hanno cambiato gli equilibri all’interno della casa.

Scontri e tensioni: il confronto tra le coppie

La puntata si è aperta con un acceso confronto tra Pierangelo Greco e Jasmine Carrisi, da una parte, e le sorelle Irma e Lucia Testa, dall’altra. Le due coppie, che avevano precedentemente concordato di non nominarsi a vicenda, si sono accusate di tradimento. Jasmine ha manifestato il suo disappunto, sottolineando che il problema non era tanto la nomination in sé, quanto il fatto che le sorelle Testa avessero infranto un accordo di fiducia. Le sorelle, dal canto loro, hanno parlato di incomprensioni, ma Ilary Blasi ha rimproverato loro di non aver preso le proprie responsabilità.

Successivamente, le sorelle Testa hanno rivolto critiche a Antonino Spinalbese, accusandolo di essere “in ferie da quando è entrato” e di adottare un “mutismo selettivo”. Anche Manila Nazzaro ha espresso dubbi sulla partecipazione attiva di Antonino, suggerendo che lui e Andrea Tabanelli stessero fingendo legami con altre coppie per motivi strategici. Antonino, tuttavia, ha scelto di non rispondere alle accuse, mantenendo un profilo basso in questa fase delicata del gioco.

Prima eliminazione: fuori le sorelle Testa

Il primo verdetto della serata ha visto le sorelle Irma e Lucia Testa affrontare il televoto contro Jasmine e Pierangelo. Con il 52,57% delle preferenze, il pubblico ha deciso di salvare Jasmine e Pierangelo, portando all’eliminazione delle sorelle Testa. Questo risultato ha segnato un momento cruciale per le dinamiche del gioco, poiché ha ridotto il numero delle coppie in gara e ha aumentato la pressione su quelle rimaste.

Televoto flash: eliminati i fratelli Mileto

Un ulteriore colpo di scena è avvenuto con l’annuncio di un televoto flash, che ha visto coinvolti Antonino Spinalbese e Andrea Tabanelli da una parte, e i fratelli Danilo e Fabrizio Mileto dall’altra. Il pubblico ha votato in diretta, e con il 76,44% delle preferenze ha salvato Antonino e Andrea, decretando l’eliminazione dei fratelli Mileto. Questo evento ha ulteriormente complicato le alleanze all’interno della casa, rendendo le prossime puntate ancora più imprevedibili.

Nomination: chi rischia l’eliminazione

Al termine della puntata, le coppie rimaste in gara hanno effettuato le nomination. Pierangelo e Jasmine, grazie alla vittoria in una delle prove, erano immuni e non potevano essere nominati. Le due coppie più votate sono state Antonino Spinalbese e Andrea Tabanelli, e Manila Nazzaro con Stefano Oradei, che ora si trovano a rischio eliminazione nella prossima puntata. Questa situazione ha creato un clima di tensione e strategia, poiché ogni coppia deve ora valutare attentamente le proprie mosse per rimanere in gioco.

Verso la finale

Con la finale fissata per domenica 11 maggio 2025, le dinamiche all’interno della casa si fanno sempre più intense. Le alleanze si consolidano, le strategie si affinano e ogni mossa può essere decisiva per conquistare il montepremi di 1 milione di euro. La prossima puntata sarà cruciale per determinare le coppie che accederanno all’ultima sfida, rendendo ogni interazione e decisione fondamentale per il destino dei concorrenti.

Dove seguire The Couple

“The Couple – Una vittoria per due” va in onda in prima serata su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity. Le strisce quotidiane sono trasmesse su Canale 5 e Italia 1, mentre la diretta è visibile su La5 e Mediaset Extra. Con l’avvicinarsi della finale, l’interesse del pubblico cresce, rendendo ogni episodio un evento da non perdere.

