La prima puntata di “Sognando… Ballando con le stelle 2025”: colpi di scena e prime eliminazioni

Il 9 maggio 2025 ha segnato l’inizio della nuova edizione di “Sognando… Ballando con le stelle“, un programma di danza che si è affermato come un appuntamento fisso per il pubblico di Rai1. Condotto da Milly Carlucci, il format ha visto una prima puntata ricca di emozioni, confronti e momenti di grande spettacolo. Le coppie, formate da maestri di danza e aspiranti ballerini, si sono esibite davanti a una giuria di esperti, dando vita a una serata indimenticabile.

Le coppie in gara e la giuria

Durante la prima puntata, le coppie in gara hanno danzato sulle note dell’orchestra diretta da Paolo Belli, sottoponendosi al giudizio di una giuria composta da nomi noti nel panorama della danza e dello spettacolo. I giurati erano Carolyn Smith, Ivan Zazzaroni, Fabio Canino, Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto. Le coppie che hanno calcato il palcoscenico sono state:

Pasquale La Rocca – Janiya Mami

– Moreno Porcu – Aly Z

– Luca Favilla – Eleonora Riccardi

– Nikita Perotti – Valentina Fiori

– Carlo Aloia – Vanessa Lacedonia

– Veera Kinnunen – Mario Cecinati

– Rebecca Gabrielli – Yoyo Flow

– Anastasia Kuzmina – Chiquito

– Alessandra Tripoli – Yuri Orlando

– Giada Lini – Hugo Nordstrom

A completare il cast, i tribuni Simone Di Pasquale, Sara Di Vaira, Rossella Erra e il nuovo arrivato Matteo Addino, con Alberto Matano a bordo campo. Un momento speciale è stato riservato a Federica Pellegrini, che ha fatto il suo ritorno sul palco per riabbracciare il suo insegnante di ballo, Samuel Peron, creando un’atmosfera di nostalgia e celebrazione.

La classifica finale della prima puntata

Dopo le esibizioni, è giunto il momento di rivelare la classifica finale, un momento sempre atteso dai concorrenti e dal pubblico. La classifica della prima puntata, andata in onda venerdì 9 maggio 2025, ha visto le coppie posizionarsi come segue:

Janiya e Pasquale La Rocca Hugo e Giada Lini Chiquito e Anastasia Kuzmina Vanessa e Carlo Aloia Yuri e Alessandra Tripoli Valentina e Nikita Perotti Yoyoflo e Rebecca Mario e Veera Kinnunen Eleonora e Luca Favilla Ali-Z e Moreno Porcu

Questa classifica ha generato non poche discussioni tra i concorrenti e i giurati, con momenti di tensione e di gioia che hanno caratterizzato la serata.

Eliminazioni e il tesoretto dei tribuni

La serata ha portato anche a una prima eliminazione, un momento sempre difficile per i partecipanti. I tribuni hanno espresso le loro preferenze, con Simone Di Pasquale che ha votato per Ali-Z, Sara Di Vaira per Eleonora e Matteo Addino per Valentina. Alla fine della serata, il voto del pubblico ha determinato l’esito finale: la coppia vincitrice della puntata è stata quella formata da Vanessa e Carlo Aloia, mentre il primo concorrente costretto ad abbandonare la competizione è stato Yoyoflo, in coppia con Rebecca. Questo esito ha lasciato il pubblico e i concorrenti in attesa di scoprire come si evolverà la competizione nelle prossime puntate.

