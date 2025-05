La preside: Luisa Ranieri e Ludovica Nasti insieme nella nuova fiction Rai dedicata a Eugenia Carfora

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

La nuova fiction della Rai, “La preside“, si prepara a conquistare il pubblico con una storia ispirata alla vita di Eugenia Carfora, dirigente scolastica dell’Istituto Francesco Morano di Caivano, in provincia di Napoli. La serie, che si propone di affrontare temi di grande rilevanza sociale come la dispersione scolastica e il degrado urbano, vedrà la partecipazione di Ludovica Nasti, giovane attrice già nota per il suo ruolo in “L’amica geniale“. Luisa Ranieri, protagonista della serie, ha recentemente condiviso sui social la gioia di lavorare con Nasti, creando un clima di entusiasmo e collaborazione sul set.

La trama di “La preside”: un racconto di speranza e impegno sociale

“La preside” si concentra sulla vita di Eugenia Carfora, una figura che dal 2007 si batte con tenacia contro la dispersione scolastica e le difficoltà sociali del quartiere Parco Verde, uno dei più problematici d’Italia. La serie, diretta da Luca Miniero e scritta da Cristiana Farina e Luca Zingaretti, si propone di portare in prima serata su Rai 1 una narrazione che unisce il riscatto personale e collettivo. Luisa Ranieri, nel ruolo di Carfora, ha scelto di dedicarsi completamente a questo progetto, mettendo in pausa altri impegni professionali per immergersi nella realtà della dirigente scolastica. Prima di iniziare le riprese, ha voluto incontrare Eugenia Carfora e gli studenti dell’istituto, dimostrando un forte desiderio di rappresentare autenticamente la loro storia.

La fiction non si limita a raccontare le sfide di Carfora, ma intende anche mostrare come una comunità possa unirsi attorno a una scuola, simbolo di rinascita e speranza. La narrazione si preannuncia intensa e commovente, con l’obiettivo di sensibilizzare il pubblico su temi di grande attualità, come l’importanza dell’istruzione e il valore dell’impegno civico.

Ludovica Nasti: da “L’amica geniale” a un nuovo ruolo significativo

Ludovica Nasti, che ha guadagnato notorietà interpretando la giovane Lila nella serie “L’amica geniale“, torna ora con un nuovo personaggio in “La preside“. La sua carriera, in continua ascesa, ha visto Nasti cimentarsi in ruoli di spessore, come quello di Viola in “Mina Settembre“, dove ha saputo conquistare il pubblico con una performance autentica e profonda. Il suo ingresso nel cast de “La preside” è stato accolto con entusiasmo dai colleghi, contribuendo a creare un’atmosfera positiva sul set.

La presenza di Nasti, accanto a Ranieri, arricchisce ulteriormente il progetto, portando una nuova dimensione alla narrazione. La giovane attrice ha dimostrato di avere una grande capacità di interpretare personaggi complessi e sfaccettati, e il suo ruolo in questa nuova fiction promette di essere altrettanto significativo. La storia condivisa su Instagram da Ranieri, in cui le due attrici appaiono sorridenti, è un chiaro segnale del clima di amicizia e collaborazione che caratterizza le riprese.

Un progetto corale: il cast e la produzione di “La preside”

“La preside” è prodotta da Bibi Film e dalla Zocotoco di Luca Zingaretti, e si preannuncia come un progetto corale, in cui non solo la protagonista, ma anche il resto del cast giocherà un ruolo fondamentale. La scelta di attori noti e nuovi, selezionati con attenzione, mira a garantire autenticità e profondità a ogni personaggio. Le riprese sono iniziate a febbraio 2025, coinvolgendo diverse location tra Caivano, Napoli e Roma, e la messa in onda è prevista per la stagione 2025/2026.

Con “La preside“, la Rai punta a realizzare una delle fiction più significative della prossima stagione, portando sullo schermo una storia vera e toccante. La serie non solo mette in luce il lavoro di una donna straordinaria, ma si propone anche di dare voce alle nuove generazioni che lottano per un futuro migliore. La narrazione si intreccia con il rigore civile, offrendo uno spaccato della realtà sociale italiana e invitando il pubblico a riflettere su temi di grande importanza.

