La première di “Another Simple Favor” a New York: Blake Lively incanta con un abito da sogno

La première di “Another Simple Favor” ha portato un tocco di glamour a New York, con Blake Lively che ha catturato l’attenzione di tutti i presenti. Questo evento ha segnato il ritorno sul grande schermo del sequel del thriller del 2018, che vede nuovamente protagoniste Lively e Anna Kendrick. La serata si è svolta presso il Jazz at Lincoln Center, un luogo iconico che ha fatto da cornice a un evento di grande richiamo.

Blake Lively e il suo look da sogno

Durante la serata di domenica, Blake Lively ha scelto un abito straordinario firmato Tamara Ralph, stilista di fiducia, appartenente alla collezione Couture Primavera 2025. L’attrice ha optato per un vestito verde menta, senza spalline, che le conferiva un aspetto fiabesco e sensuale. Il tessuto leggero e arioso del vestito ha messo in risalto la sua figura, mentre il design intricato del corpetto, che richiamava una ragnatela, ha aggiunto un tocco di originalità.

Il vestito, lungo fino a sfiorare il pavimento, presentava un vaporoso strascico sul retro, rendendo Lively una vera e propria visione di eleganza. A completare il look, ha indossato sandali dorati con cinturino e gioielli rosa scintillanti di Lorraine Schwartz, che hanno catturato la luce ad ogni movimento. La scelta di questo outfit ha dimostrato la volontà di Lively di alzare il livello di glamour per l’occasione.

Ryan Reynolds al fianco di Blake Lively

Accanto a Blake Lively, il marito Ryan Reynolds ha mostrato un’eleganza impeccabile con un completo in Principe di Galles grigio. La sua camicia bianca abbottonata e la cravatta liscia hanno completato un look raffinato e ben curato. I due hanno dimostrato di essere una coppia affiatata, nonostante le recenti sfide legali che li coinvolgono, mantenendo un atteggiamento sorridente e affettuoso durante la serata.

La presenza di Reynolds ha aggiunto un ulteriore elemento di fascino all’evento, sottolineando il legame tra i due attori. La loro complicità è stata evidente, mentre posavano per i fotografi, pronti a godersi la serata dedicata al loro lavoro e alla promozione del film.

La trama di “Another Simple Favor”

“Another Simple Favor” segna il ritorno delle protagoniste Stephanie Smothers, interpretata da Anna Kendrick, ed Emily Nelson, interpretata da Blake Lively. A sette anni di distanza dal primo capitolo, il sequel promette di mantenere l’intreccio di umorismo e mistero che ha caratterizzato il film originale. Questa volta, le due donne si ritrovano in Italia, sull’incantevole isola di Capri, per il matrimonio di Emily con un facoltoso uomo d’affari locale.

La cerimonia, ricca di sfarzo e glamour, non sarà priva di colpi di scena, con omicidi e tradimenti che si intrecciano nella narrazione. I fan del thriller possono aspettarsi un mix di suspense e divertimento, che ha reso il primo film un successo. La data di uscita è fissata per il 1° maggio, quando il film sarà disponibile in streaming su Prime Video, promettendo di catturare nuovamente l’attenzione del pubblico.

