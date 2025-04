La popolarità di Conclave cresce dopo la morte di Papa Francesco: ecco quando e dove vederlo

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

La recente scomparsa di Papa Francesco ha portato a un notevole incremento dell’interesse per il film “Conclave“, che ha già riscosso un buon successo durante la stagione degli Oscar 2025. Questo thriller, diretto da Edward Berger, si prepara a debuttare in televisione e in streaming in Italia, attirando l’attenzione di un pubblico sempre più vasto. La pellicola, che ha ottenuto l’Oscar per la miglior sceneggiatura non originale e ha ricevuto sette nomination, tra cui quella per il Miglior Film, sarà trasmessa su Sky Cinema, offrendo un’opportunità imperdibile per gli appassionati di cinema e di temi religiosi.

La programmazione di Conclave su Sky Cinema

Il film “Conclave” sarà trasmesso in prima visione su Sky Cinema Uno lunedì 5 maggio alle 21:15. Questa messa in onda avviene in prossimità dell’effettivo Conclave 2025, previsto per il 7 maggio, creando un legame diretto tra la fiction e la realtà. Gli spettatori potranno seguire le dinamiche di potere che si sviluppano all’interno della Chiesa cattolica, mentre il mondo attende l’elezione del nuovo pontefice. La scelta di trasmettere il film in questo periodo è strategica, poiché stimola l’interesse e la discussione su temi di grande rilevanza attuale.

Disponibilità in streaming e on demand

Oltre alla trasmissione su Sky Cinema, “Conclave” sarà accessibile anche in streaming su NOW e in modalità on demand su Sky. Gli utenti potranno godere della visione del film in qualità 4K, garantendo un’esperienza visiva di alto livello. Inoltre, la pellicola è disponibile su Prime Video e su altre piattaforme di noleggio o acquisto VOD, rendendo il film facilmente fruibile per un pubblico ampio. La possibilità di vedere “Conclave” in diverse modalità rappresenta un vantaggio per coloro che desiderano approfondire la storia e i temi trattati.

La trama e il cast di Conclave

“Conclave” si basa sul bestseller di Robert Harris e presenta una sceneggiatura curata da Peter Straughan, vincitore di premi prestigiosi come l’Oscar e il Golden Globe. La storia è ambientata nel cuore del Vaticano, subito dopo la morte del Papa, e segue il cardinale Thomas Lawrence, interpretato da Ralph Fiennes. Lawrence si trova a dover gestire le complesse dinamiche di potere che emergono durante il Conclave, dove i cardinali si riuniscono per eleggere il nuovo pontefice. La tensione e i conflitti tra i vari candidati rendono la trama avvincente e ricca di colpi di scena.

La ricostruzione della Cappella Sistina

Per la realizzazione di “Conclave“, il team di produzione ha ricostruito fedelmente l’intera Cappella Sistina presso gli studi di Cinecittà. Questo sforzo non solo ha reso possibile una rappresentazione visiva autentica, ma ha anche contribuito a immergere gli spettatori nell’atmosfera unica e sacra del Vaticano. La cura nei dettagli e la ricerca storica sono evidenti, offrendo un’esperienza cinematografica che unisce intrattenimento e riflessione su temi profondi legati alla fede e alla leadership religiosa.

“Conclave” si conferma quindi come uno dei film più attesi e discussi del momento, in grado di attrarre non solo gli appassionati di cinema, ma anche coloro che sono interessati alle dinamiche della Chiesa cattolica e alla sua influenza nel mondo contemporaneo.

