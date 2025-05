La nuova versione de Le notti di Salem: un adattamento deludente del classico di Stephen King

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Copy Copied WhatsApp Facebook Twitter Telegram Email

La recente uscita del film “Le notti di Salem” nel 2024 ha suscitato un certo interesse, soprattutto tra i fan delle opere di Stephen King. Questo adattamento, che si propone di rivisitare un classico del genere horror, ha però deluso le aspettative, rivelandosi un prodotto di scarsa qualità rispetto alle precedenti versioni. La storia si svolge in una piccola cittadina, dove la presenza di un vampiro genera panico e incertezze tra gli abitanti. La pellicola è disponibile su Sky e NOW, ma il suo impatto è stato ben lontano dall’essere memorabile.

La storia di Le notti di Salem

La trama di “Le notti di Salem” si concentra su Ben Mears, uno scrittore che torna nella sua città natale, Jerusalem’s Lot, per scrivere un libro sul suo passato. Il suo arrivo coincide con una serie di eventi inquietanti, legati alla figura di Straker, un misterioso personaggio che si è trasferito nella sinistra casa Marsten. Straker, in realtà, è al servizio del vampiro Kurt Barlow, il quale inizia a mietere vittime tra gli abitanti della città. Ben, insieme ad alcuni residenti, deve affrontare questa terribile minaccia prima che la situazione sfugga di mano.

L’ambientazione è ricca di elementi classici del genere horror, ma la narrazione risulta poco coinvolgente. La mancanza di profondità nei personaggi e la rapidità con cui si sviluppano gli eventi impediscono di creare legami credibili tra di essi. La relazione tra Ben e Susan, ad esempio, appare forzata e poco convincente, privando la storia di quel tocco di umanità che avrebbe potuto renderla più avvincente.

Un cast anonimo e una sceneggiatura debole

Uno degli aspetti più critici di “Le notti di Salem” è il cast, che non riesce a trasmettere l’energia necessaria per rendere la storia avvincente. I personaggi non mostrano alcuna alchimia, e la trama si sviluppa in modo così frettoloso da non permettere di costruire relazioni credibili. La figura di Mark, un giovane che cerca di prendere in mano la situazione, risulta poco convincente, e la sua presenza non riesce a compensare le debolezze degli adulti intorno a lui.

La sceneggiatura, a sua volta, si rivela un altro punto debole del film. Nonostante alcune idee originali, come le auto usate come bare improvvisate e le croci di nastro adesivo che diventano incandescenti, la mancanza di tensione e di mistero rende la narrazione piatta. I jump-scare, pur presenti, non riescono a suscitare il terrore atteso, e la resa dei conti finale si presenta come un momento caotico piuttosto che avvincente.

Un confronto con le versioni precedenti

La nuova versione de “Le notti di Salem” ha il difficile compito di confrontarsi con la miniserie degli anni Settanta diretta da Tobe Hooper, che, sebbene non priva di difetti, aveva saputo catturare meglio l’atmosfera inquietante del racconto di King. Questo nuovo adattamento, invece, sembra aver perso la sua essenza, riducendosi a un prodotto di bassa qualità, incapace di trasmettere le stesse emozioni delle pagine scritte.

Il regista Gary Dauberman, noto per il suo lavoro in progetti come “Annabelle” e il “The Conjuring Universe”, non è riuscito a trovare la giusta chiave di lettura per questa storia. Nonostante la sua esperienza con King, il film si presenta come un tentativo mal riuscito di omaggiare il cinema degli anni Ottanta, senza riuscire a catturare l’attenzione del pubblico.

In sintesi, “Le notti di Salem” del 2024 si configura come un adattamento deludente, che non riesce a rispettare l’eredità del materiale originale. Con una trama poco coinvolgente, un cast anonimo e una sceneggiatura debole, il film si perde in un mare di cliché e scelte creative discutibili, lasciando gli spettatori insoddisfatti e privi di brividi.

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!