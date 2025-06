La nuova stagione televisiva Rai: serie attese e ritorni imperdibili per il 2025-2026

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

La programmazione autunnale della Rai per la stagione 2025-2026 promette di essere ricca di novità e ritorni attesi. Tra produzioni originali di Rai Fiction e serie d’importazione, il palinsesto si arricchisce di titoli che spaziano dal dramma alla commedia, passando per il crime e l’avventura. Scopriamo insieme le serie che animeranno le reti Rai nei prossimi mesi, con un focus particolare sulle trame e i protagonisti.

Le serie in onda su Rai 1 nell’autunno 2025

Il paradiso delle signore

Ambientato a Milano nel 1966, “Il Paradiso delle Signore” torna con la sua ottava stagione, continuando a raccontare le storie di vita e lavoro all’interno del celebre grande magazzino. Sotto la direzione di Marcello Barbieri, Roberto Landi e Marta Guarnieri, il pubblico potrà assistere al lancio della nuova collezione di Gianlorenzo Botteri. La serie, che andrà in onda dal lunedì al venerdì su Rai 1, promette di mantenere alta l’attenzione con colpi di scena e nuove dinamiche tra i personaggi.

Sandokan

L’attesissimo “Sandokan” vedrà Can Yaman interpretare il leggendario pirata malese, un ruolo iconico già reso famoso da Kabir Bedi. La serie, diretta da Jan Maria Michelini e Nicola Abbatangelo, si articolerà in quattro puntate, offrendo un’avventura mozzafiato che riporterà in vita le gesta di questo personaggio indimenticabile.

Blanca 3

Maria Chiara Giannetta torna nei panni di Blanca, la consulente di Polizia non vedente, in una nuova stagione che promette di sfidare il personaggio con scelte difficili e incontri intriganti. La serie crime, composta da sei episodi, andrà in onda su Rai 1 in autunno, continuando a esplorare le complessità del mondo investigativo.

Il commissario Ricciardi 3

Lino Guanciale riprende il suo ruolo nel “Il Commissario Ricciardi”, ispirato ai romanzi di Maurizio de Giovanni. In questa terza stagione, Ricciardi affronta la sua maledizione mentre cerca di vivere un amore con Enrica. La serie poliziesca, composta da quattro puntate, si preannuncia intensa e ricca di emozioni.

Màkari 4

La Sicilia fa da sfondo a “Màkari”, dove Saverio Lamanna, interpretato da Claudio Gioè, si troverà nuovamente a indagare su misteri locali. Con l’immancabile Piccionello al suo fianco e un cast di personaggi intriganti, la quarta stagione della serie comica promette di intrattenere il pubblico con quattro episodi in autunno.

Cuori 3

La terza stagione di “Cuori” riporta sullo schermo Matteo Martari e Pilar Fogliati, che esploreranno le complessità delle relazioni sentimentali e professionali all’Ospedale Le Molinette di Torino. Con sei episodi in programma, la serie drammatica continuerà a coinvolgere gli spettatori con storie di vita e amore.

Un professore 3

Alessandro Gassmann torna a vestire i panni del professor Balestra in “Un Professore 3”. Tra filosofia e vita reale, la serie dramedy seguirà gli studenti della 5B mentre si preparano per gli esami di maturità. La nuova stagione, composta da sei puntate, porterà nuove sfide e personaggi che metteranno alla prova gli equilibri già instaurati.

Carosello in love

Questo tv movie, diretto da Jacopo Bonvicini e interpretato da Giacomo Giorgio e Ludovica Martino, rende omaggio alla storia della televisione italiana. La serie, in onda in autunno su Rai 1, esplorerà il fascino e la magia del piccolo schermo.

La ricetta della felicità

Diretta da Giacomo Campiotti, questa commedia corale con Cristiana Capotondi e Lucia Mascino racconta come si possa rinascere anche dopo momenti difficili. Con quattro puntate in autunno, la serie dramedy promette di portare un messaggio di speranza e positività.

Se fossi te

Marco Bocci e Laura Chiatti, sotto la direzione di Luca Lucini, interpretano una coppia che, dopo aver espresso lo stesso desiderio, si ritrova nei panni dell’altro. Questa commedia sentimentale, in due puntate, esplorerà le differenze sociali in modo ironico e profondo.

Morgane – detective geniale 5

Audrey Fleurot torna nei panni di Morgane, una detective di eccezionale intelligenza. In questa quinta e ultima stagione, che andrà in onda nel tardo autunno, il personaggio dovrà affrontare un ritorno di fiamma e un imprevisto che minaccia di compromettere tutto.

Le serie in onda su Rai 2 nell’autunno 2025

Estranei

Questa serie, diretta da Cosimo Alemà, affronta un delitto che diventa il fulcro di un dialogo tra culture diverse. Con un cast che include Elena Radonicich, Giulio Scarpati e Ricky Memphis, “Estranei” si compone di quattro puntate in autunno su Rai 2.

Occhi di gatto

La serie francese “Occhi di Gatto” porta sullo schermo le eroine del famoso cartoon, ambientata a Parigi. Tamara Chamade, interpretata da Camille Lou, e le sue sorelle si trovano coinvolte in un’avventura per scoprire il destino del loro padre. Con otto episodi in arrivo all’inizio dell’autunno, la serie promette di catturare l’attenzione del pubblico.

Rise of the raven

Questa serie storica, coprodotta da Austria e Ungheria, racconta le gesta di Janos Hunyadi, un condottiero ungherese che fermò l’avanzata ottomana nel XV secolo. Con un cast che include Giancarlo Giannini e Thomas Trabacchi, “Rise of the Raven” si compone di dieci episodi in autunno su Rai 2.

Goldrake – la serie originale

Il ritorno di “UFO Robot Goldrake” sul piccolo schermo riporta in vita un classico amato dal pubblico italiano. La serie, basata sul manga di Gō Nagai, sarà trasmessa a ottobre su Rai 2, richiamando alla memoria le avventure di Goldrake.

S.W.A.T. 8

La serie con Shemar Moore giunge alla sua ottava stagione, continuando a seguire le avventure dell’unità operativa d’élite della polizia di Los Angeles. Con 22 episodi in autunno, “S.W.A.T.” promette azione e tensione, sia sul campo che nella vita personale dei protagonisti.

The rookie 7

John Nolan, interpretato da Nathan Fillion, affronta nuove sfide nel dipartimento di polizia di Los Angeles. Con 18 episodi in arrivo, “The Rookie” continuerà a raccontare le esperienze di un agente di polizia che si fa strada tra i colleghi più giovani.

NCIS 22 – NCIS: Origins – FBI International 4

La programmazione autunnale su Rai 2 include anche la seconda parte delle stagioni di “NCIS” e “FBI International”, continuando a seguire le indagini e le avventure dei protagonisti.

Le serie in onda su Rai 3 nell’autunno 2025

Un posto al sole

La soap opera napoletana “Un Posto al Sole” accoglierà un’importante novità con l’arrivo di Whoopi Goldberg, che contribuirà a una nuova trama avvincente. I personaggi storici come Patrizio Rispo e Marina Giulia Cavalli continueranno a incantare il pubblico con le loro storie.

Kabul

Questa coproduzione internazionale, con Gianmarco Saurino e Valentina Cervi, racconta gli ultimi giorni della presenza internazionale a Kabul, in un dramma che esplora uno dei momenti più critici della storia recente. La serie andrà in onda in tre puntate su Rai 3.

Le serie in onda nel 2026

Don matteo 15

Raoul Bova torna nei panni di Don Massimo, affrontando nuove sfide con il supporto dei suoi affetti. La serie, che andrà in onda nel 2026, promette di continuare a intrattenere il pubblico con dieci puntate ricche di emozioni.

Balene – amiche per sempre

Tratta dall’omonimo romanzo, questa serie con Veronica Pivetti e Carla Signoris esplorerà l’amicizia tra due donne che affrontano le sfide del tempo. La dramedy si comporrà di quattro puntate nel 2026.

Guerrieri – la regola dell’equilibrio

Un legal drama ispirato ai romanzi di Gianrico Carofiglio, con Alessandro Gassmann protagonista. La serie, in sei puntate nel 2026, intreccerà giustizia ed etica in un racconto avvincente.

L’altro ispettore

Liberamente ispirata ai romanzi di Pasquale Sgrò, questa serie vedrà Alessio Vassallo nei panni di un ispettore del lavoro, impegnato in indagini che uniscono passato e presente. Tre puntate in arrivo nel 2026.

La preside

Luisa Ranieri interpreta una dirigente scolastica ispirata a Eugenia Carfora, che ha trasformato un istituto in un simbolo di riscatto sociale. La serie drammatica andrà in onda in quattro serate nel 2026.

Noi del rione sanità

Diretta da Luca Miniero, questa serie con Carmine Recano racconta la vita di don Antonio Loffredo, impegnato a offrire ai giovani un’alternativa alla criminalità. Tre puntate in arrivo nel 2026.

Prima di noi

Tratta dall’omonimo romanzo di Giorgio Fontana, questa serie esplorerà tre generazioni di una famiglia italiana, affrontando sogni e sfide. Cinque serate in programma nel 2026.

Una famiglia imperfetta

Serena Autieri, diretta da Tiziana Aristarco, affronterà le crepe di una relazione solida in questa dramedy di quattro puntate nel 2026.

Mare fuori 6

La serie ambientata all’IPM di Napoli torna con Rosa Ricci al centro della scena, tra nuove alleanze e sfide. Sei puntate in arrivo nel 2026.

Serie 2025/2026 in esclusiva su Raiplay

Hype

Diretta da Fabio Mollo e Domenico Croce, questa serie racconta l’amicizia e il rap nel quartiere milanese QT8. Otto episodi in arrivo in autunno su Rai Play.

Tutta scena

Diretta da Nicola Conversa, la serie esplorerà il sogno teatrale di un gruppo di giovani sotto la guida di un maestro d’eccezione. Otto episodi in arrivo in autunno su Rai Play.

L’appartamento sold out

Questa dramedy, diretta da Giulio Manfredonia e Francesco Apolloni, esplorerà la convivenza forzata di tre coppie di etnia diversa in un appartamento a Centocelle. Otto episodi in arrivo in autunno su Rai Play.

Nathank k.

Alessio Lauria dirige questa commedia che racconta le sfide di Nathan Kiboba, un migrante congolese. Due episodi in arrivo in autunno su Rai Play.

