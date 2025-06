La nuova stagione di pesci piccoli: tra risate e approfondimenti sui personaggi

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

La seconda stagione di “Pesci Piccoli – Un’agenzia. Molte idee. Poco budget” segna un importante passo avanti per The Jackal, che con questa serie su Prime Video esplorano le dinamiche della loro agenzia di comunicazione. Dopo il successo della prima stagione, il gruppo si è concentrato sull’approfondimento dei personaggi e delle loro relazioni, portando il pubblico in un viaggio tra situazioni comiche e momenti di introspezione. In un’intervista esclusiva, Ciro Priello, Gianluca Fru e Martina Tinnirello ci raccontano le novità e le sfide di questa nuova avventura.

Approfondimento dei personaggi e delle dinamiche

Ciro Priello, uno dei volti principali della serie, sottolinea l’importanza di entrare nel vivo delle vite dei personaggi. “In questa seconda stagione, abbiamo deciso di approfondire relazioni che nella prima stagione erano state solo accennate”, spiega. L’obiettivo è quello di far comprendere al pubblico le motivazioni che guidano i comportamenti dei protagonisti. “Non tutti lavorano nel web marketing, ma molti possono riconoscersi nelle dinamiche personali e lavorative che affrontiamo”, aggiunge Priello.

Martina Tinnirello, che ha acquisito un ruolo sempre più centrale nel progetto, conferma l’approccio collaborativo adottato durante la scrittura. “Ci è voluto più tempo per preparare le sceneggiature, ma abbiamo avuto l’opportunità di contribuire attivamente. Gli sceneggiatori sono aperti ai nostri suggerimenti, il che ha reso il processo creativo molto stimolante”, racconta. Questo coinvolgimento ha permesso al cast di sentirsi parte integrante del progetto, evitando di essere semplici interpreti.

Momenti di comicità e improvvisazione

La comicità è uno degli elementi distintivi di “Pesci Piccoli”, e il cast non manca di condividere aneddoti divertenti sul set. Gianluca Fru scherza sul suo approccio scaramantico, rivelando che indossa “mutande molto comode” durante le scene importanti. Priello, invece, porta con sé una tradizione teatrale: “Ogni volta che cade una sceneggiatura, la batto a terra tre volte”. Questi gesti, sebbene leggeri, riflettono l’atmosfera di amicizia e collaborazione che caratterizza il gruppo.

La serie si distingue anche per la presenza di momenti esilaranti, come quello descritto da Ciro riguardo al sesto episodio. “Ci sono scene in cui non riuscivamo a smettere di ridere. In particolare, una con Maurizio Merluzzo che mangiava biscotti contenenti droga. È stato difficile mantenere la concentrazione, tanto che abbiamo dovuto interrompere le riprese per una pausa pranzo”, racconta. La combinazione di situazioni comiche e improvvisazione rende ogni episodio unico e coinvolgente.

Riferimenti culturali e ispirazioni

Durante l’intervista, il trio ha anche discusso delle loro influenzas cinematografiche. Priello ha menzionato la saga di “Mission: Impossible”, mentre Tinnirello ha scelto “Hercules” della Disney, citando le canzoni come parte integrante della sua esperienza. Fru, d’altro canto, ha rivelato la sua ossessione per “Il Grinch” con Jim Carrey, sottolineando come questi film abbiano influenzato il suo approccio comico.

La varietà di riferimenti culturali non solo arricchisce la narrazione, ma offre anche spunti di riflessione su come la commedia possa trarre ispirazione da opere iconiche. Questo elemento di riconoscibilità aiuta a creare un legame più profondo con il pubblico, che può identificarsi con le esperienze e le emozioni dei personaggi.

Un finale che promette sorprese

La stagione si conclude con una scena condivisa tra Fru e Tinnirello, in cui l’improvvisazione gioca un ruolo chiave. “Volevo sorprenderla cambiando battuta ad ogni ciak”, afferma Fru, evidenziando l’importanza della creatività e della spontaneità nel processo di produzione. Questo approccio non solo rende le riprese più divertenti, ma contribuisce anche a creare un’atmosfera di lavoro stimolante e collaborativa.

Con una trama che si evolve e personaggi sempre più complessi, “Pesci Piccoli – Un’agenzia. Molte idee. Poco budget” si prepara a conquistare il pubblico con la sua miscela di comicità e introspezione. La nuova stagione promette di offrire momenti indimenticabili, mantenendo viva l’attenzione degli spettatori e invitandoli a riflettere sulle dinamiche della vita quotidiana.

