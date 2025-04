La nuova stagione di ‘Casa a prima vista’ sbarca in Toscana: agenti immobiliari in sfida

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Copy Copied WhatsApp Facebook Twitter Telegram Email

Dal 5 maggio 2025, il programma ‘Casa a prima vista‘ torna sugli schermi di Real Time, in onda dal lunedì al venerdì alle 20.30, e disponibile on demand su Discovery+. Questa nuova stagione si apre con episodi inediti ambientati a Roma e Milano, mentre dal 9 giugno il focus si sposterà sulla Toscana, una regione ricca di storia e bellezze naturali. La trasmissione, che ha già reso celebri gli agenti immobiliari delle due metropoli, introduce un nuovo trio di professionisti che si cimenteranno nella ricerca della casa dei sogni per i loro clienti, in un contesto paesaggistico unico.

Nuovi protagonisti e location affascinanti

La Toscana, terra di Etruschi e di artisti come Dante e Leonardo da Vinci, offre uno scenario perfetto per le nuove avventure del programma. Le ricerche dei tre agenti, Moira, Nico e Matteo, si svolgeranno tra le storiche mura di Lucca, le spiagge della Versilia e il centro di Firenze, noto in tutto il mondo per il suo patrimonio artistico. Moira Quartieri, con trent’anni di esperienza nel settore, si distingue per il suo stile audace e la sua personalità empatica. Nico Tedeschi, figlio d’arte, porta un tocco di ironia e versatilità, mentre Matteo Nencioni, con un passato da DJ, ha sempre avuto una passione per il mondo immobiliare, iniziando a sognare case fin da bambino.

Le sfide dei team di Milano e Roma

Non mancheranno le emozioni anche per il trio milanese composto da Ida, Gianluca e Mariana, e quello romano con Nadia, Corrado e Blasco. I romani si avventureranno a Napoli, mentre gli agenti di Milano affronteranno nuove sfide in puntate speciali. In un episodio, Corrado si recherà a Milano per competere con Ida e Gianluca, mentre Mariana si sposterà a Roma per sfidare Nadia e Blasco. Il ritorno di Lorenzo Magni, un volto noto del programma, e l’ingresso di Damiano Gallo, un nuovo agente proveniente dalla Sicilia, arricchiranno ulteriormente il cast e le dinamiche del programma.

La formula vincente del programma

‘Casa a prima vista‘ ha saputo conquistare il pubblico grazie alla sua formula originale, che ha messo in luce la professionalità e l’umanità degli agenti immobiliari. Ogni episodio inizia con la raccolta delle esigenze di clienti esigenti, seguita dalla ricerca della casa ideale da parte dei tre agenti. Mentre uno di loro presenta la propria proposta, gli altri due commentano la visita dal loro van, svelando retroscena e curiosità del mestiere. Alla fine di ogni puntata, l’agente che ha convinto di più l’acquirente si aggiudica un premio in denaro, rendendo la competizione ancora più avvincente.

‘Casa a prima vista‘ è prodotto da Blu Yazmine per Warner Bros. Discovery e continua a essere un fenomeno televisivo, capace di intrattenere e informare, offrendo uno spaccato del mercato immobiliare contemporaneo.

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!