La nuova serie TV Nova arricchisce il Marvel Cinematic Universe con il ritorno di Glenn Close

Con l’espansione del Marvel Cinematic Universe , nuove storie e personaggi stanno per entrare in scena, offrendo ai fan maggiori opportunità di esplorare trame e narrazioni inedite. Tra queste, una delle più attese è sicuramente la serie TV Nova, che segna un importante passo nella narrativa del franchise, con la possibilità di rivedere alcuni volti noti. Tra questi, rientra anche la figura di Glenn Close, la quale interpretava il ruolo di Nova Prime Irani Rael. Le ultime notizie sembrano confermare il suo ritorno, un aspetto che accende l’interesse dei fan e promette nuove avventure galattiche.

Glenn Close e John C. Reilly nel Marvel Cinematic Universe

Glenn Close, attrice pluripremiata con otto candidature agli Oscar, ha affermato la sua presenza nel MCU nel 2014, quando ha ricoperto il ruolo di Irani Rael, la leader dei Nova Corps, in “Guardiani della Galassia“. La sua interpretazione è stata ben accolta dal pubblico, che ha apprezzato la solidità e la determinazione che ha portato sullo schermo. I fan ora si interrogano sulla possibilità di rivedere questo personaggio, soprattutto dopo la devastante distruzione di Xandar ad opera di Thanos in “Avengers: Infinity War“.

Secondo i rumor diffusi da MTTSH, non solo Glenn Close potrebbe tornare a vestire i panni di Nova Prime, ma anche John C. Reilly riprenderà il suo ruolo di Rhomann Dey. Questo sviluppo potrebbe significare che i membri dei Nova Corps possano avere un ruolo significativo nella serie, permettendo di esplorare ulteriormente le loro storie e il loro impatto nell’universo dei supereroi. Tuttavia, vi è la possibilità che il loro ritorno possa manifestarsi tramite flashback, lasciando aperta la questione su ciò che è accaduto ai Nova Corps dopo gli eventi catastrofici dell’Infinity Saga.

Cosa aspettarsi dalla serie Nova

La nuova serie Nova promette di portare sul piccolo schermo un mix di avventure spaziali ispirate a classici della fantascienza come Star Trek e Battlestar Galactica. Al centro della trama si troverà Richard Rider, noto per essere il primo Nova dei fumetti. Questo personaggio avrà il compito di riprendere in mano l’eredità dei Nova Corps, esplorando nuovi mondi e affrontando minacce inimmaginabili, mentre si interfaccia con l’importante lore dell’universo Marvel.

In aggiunta alla trama principale che ruota attorno a Richard Rider, ci si aspetta che la serie possa fare luce sull’eredità dei Nova Corps e sul loro ruolo nel proteggere l’universo da forze oscure. Ciò potrebbe includere affrontare nuove minacce o persino la resurrezione di eroi ormai scomparsi. Le dinamiche familiari, le alleanze e i conflitti interni del corpo dei Nova potrebbero essere esplorati in diversi episodi, rendendo la narrazione ricca e stratificata.

La serie, attesa con ansia dai fan, avrà per obiettivo quello di bilanciare azione, divertimento e momenti emotivi, portando nuovi volti e storie a un pubblico già entusiasta del vasto universo Marvel. Con il ritorno di volti familiari e l’introduzione di nuovi personaggi, Nova si prepara a diventare un capitolo cruciale nel futuro del MCU.