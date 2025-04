La nuova serie thriller “We Were Liars” debutterà su Prime Video il 18 giugno 2025

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Un atteso adattamento del romanzo young adult di E. Lockhart, “We Were Liars” si prepara a conquistare il pubblico con la sua trama avvincente e il cast di talento. La serie, scritta e prodotta da Julie Plec, nota per il suo lavoro su “The Vampire Diaries“, arriverà in streaming su Prime Video, dove gli spettatori potranno gustare tutti e otto gli episodi a partire dal 18 giugno 2025. Scopriamo insieme i dettagli su trama, cast e le dichiarazioni delle ideatrici.

La trama di “We Were Liars”

“We Were Liars” è un thriller psicologico che ruota attorno alla vita di Cadence Sinclair Eastman, interpretata da Emily Alyn Lind, già vista nel revival di “Gossip Girl“. La storia si svolge sull’isola privata del nonno di Cadence, nel New England, dove la giovane trascorre le sue estati con un gruppo di amici intimi, noti come le “Liars“. La famiglia Sinclair è parte dell’elite americana, caratterizzata da ricchezza e bellezza. Tuttavia, la vita di Cadence subisce un’improvvisa svolta a causa di un misterioso incidente che la segnerà per sempre.

Dopo due anni dall’incidente, Cadence e i suoi amici tornano sull’isola per aiutarla a ricostruire i ricordi di quel tragico evento. La tensione cresce man mano che emergono segreti e bugie, rivelando che ognuno dei “Liars” ha qualcosa da nascondere. La serie promette di esplorare temi complessi come la memoria, il dolore e le dinamiche familiari, mantenendo il pubblico con il fiato sospeso.

Il cast della serie

Il cast di “We Were Liars” è composto da attori di talento, che contribuiranno a dare vita ai personaggi complessi della storia. Oltre a Emily Alyn Lind, la serie vede la partecipazione di Candice King, nota per il suo ruolo in “The Vampire Diaries“, che interpreterà una delle sorelle di Cadence. Mamie Gummer, famosa per il suo lavoro in “The Good Wife“, sarà l’altra sorella, mentre Caitlin FitzGerald, vista in “Masters of Sex“, interpreterà la madre di Cadence.

Il patriarca della famiglia Sinclair sarà interpretato da David Morse, noto per il suo ruolo in “Outsiders“, e il cast include anche Rahul Kohli di “iZombie“. I migliori amici di Cadence saranno interpretati da Shubham Maheshwari, Esther MacGregor e Joseph Zada, nei ruoli rispettivamente di Gat, Mirren e Johnny. La combinazione di attori esperti e giovani talenti promette di offrire performance memorabili.

Le dichiarazioni delle ideatrici

Julie Plec e Carina Adly MacKenzie, le menti creative dietro “We Were Liars“, hanno condiviso il loro entusiasmo per l’adattamento del romanzo. Entrambe sono grandi fan dell’opera di E. Lockhart e hanno colto l’opportunità di portare questa storia sul piccolo schermo con grande entusiasmo. In un comunicato stampa, hanno affermato: “Siamo state ossessionate da questa amata storia per anni e, quando abbiamo avuto l’opportunità di realizzarla, non ci abbiamo pensato due volte. Siamo entusiaste di portarla in vita con il supporto di Prime Video e UTV, che condividono la nostra passione per questa narrazione complessa.”

Le ideatrici hanno anche espresso gratitudine per la collaborazione con l’autrice E. Lockhart, sottolineando l’importanza di mantenere intatta l’essenza del libro. Hanno lanciato un messaggio ai lettori: “Se qualcuno vi chiede come va a finire… mentite.” Questo invito a mantenere il mistero attorno alla trama aggiunge un ulteriore elemento di curiosità per i fan della storia originale.

Con un mix di suspense, dramma e relazioni complesse, “We Were Liars” si prepara a diventare uno dei titoli più attesi della prossima estate su Prime Video.

