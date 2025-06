La nuova serie su Mary Bennet: un viaggio nel mondo di Jane Austen

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Un nuovo progetto televisivo sta per riportare in vita il mondo di Jane Austen, con un focus inedito su uno dei personaggi meno considerati del celebre romanzo “Orgoglio e pregiudizio“. La serie “The Other Bennet Sister“, prodotta da BritBox e BBC, si concentra sulla figura di Mary Bennet, la sorella trascurata di Elizabeth. Con dieci episodi in arrivo, la serie promette di esplorare la storia di Mary, offrendo una nuova prospettiva su una figura spesso ridicolizzata.

La trama di The Other Bennet Sister

La serie si basa sul bestseller di Janice Hadlow, “La sorella dimenticata“, e si propone di dare voce a Mary Bennet, un personaggio che nel romanzo originale è spesso messo da parte. Questo adattamento, curato da Sarah Quintrell, mira a raccontare la crescita personale di Mary, una giovane donna che si sente impacciata e poco attraente, con una voce inadeguata per il canto. La narrazione si sviluppa tra le mura familiari di Longbourn, i lussi della Londra dell’Età della Reggenza e i paesaggi sereni del Distretto dei Laghi. La serie esplorerà il percorso di Mary verso l’autodeterminazione, mentre cerca di riscrivere il proprio destino in un contesto sociale che la vede spesso in secondo piano.

Il cast e i personaggi principali

Il cast di “The Other Bennet Sister” è composto da attori di grande talento. Ella Bruccoleri, nota per le sue interpretazioni in “Call the Midwife” e “Bridgerton“, interpreta la protagonista Mary Bennet. Accanto a lei, Richard E. Grant e Ruth Jones daranno vita ai signori Bennet, genitori delle celebri sorelle. Indira Varma e Richard Coyle interpreteranno i coniugi Gardiner, zii di Mary, che la accoglieranno come governante dei loro figli, introducendola a nuove esperienze sociali e sentimentali.

Il cast include anche Dónal Finn nei panni di Mr. Hayward e Laurie Davidson come Mr. Ryder. Varada Sethu, nota per “Doctor Who” e “Andor“, interpreterà Ann Baxter, un personaggio inedito. Aaron Gill sarà John Sparrow, un altro nuovo volto che arricchirà la storia. Le sorelle Bennet saranno interpretate da Poppy Gilbert , Maddie Close , Molly Wright e Grace Hogg-Robinson . Non mancheranno nemmeno personaggi iconici come Caroline Bingley, interpretata da Tanya Reynolds, e Mr. Collins, interpretato da Ryan Sampson.

La produzione e le dichiarazioni del team

La regia di “The Other Bennet Sister” è affidata a Jennifer Sheridan e Asim Abbasi, mentre la sceneggiatura è principalmente opera di Sarah Quintrell, con un episodio scritto da Maddie Dai. Lindsay Salt, direttrice delle serie drammatiche di BBC, ha espresso entusiasmo per l’inizio delle riprese, sottolineando come questa nuova versione del mondo di Jane Austen stia prendendo forma. Ha dichiarato che il cast, composto da attori di grande talento come Ella, Ruth e Richard, promette di offrire un’esperienza coinvolgente per il pubblico.

Jane Tranter, produttrice esecutiva, ha aggiunto che il team ha immaginato questi personaggi per anni e ora, grazie a questo straordinario cast, il sogno di portare in vita la storia di Mary Bennet sta finalmente diventando realtà. La serie, attesa con grande interesse, debutterà su BBC One e BBC iPlayer nel Regno Unito, e su BritBox negli Stati Uniti e in Canada, mentre per il momento non è stata annunciata una distribuzione in Italia.

