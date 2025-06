La nuova serie di Harry Potter: tutto quello che sappiamo sulla produzione e il cast

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

La tanto attesa serie televisiva dedicata a Harry Potter sta finalmente prendendo forma, con il casting principale già completato e le riprese previste per l’estate. La produzione, che sarà distribuita da HBO e HBO Max, si propone di riadattare i sette romanzi di J.K. Rowling, partendo da zero. Questo articolo esplorerà i dettagli più rilevanti riguardo alla serie, inclusi i membri del cast, le informazioni sulla produzione e le aspettative per il futuro.

La produzione della serie: dettagli e tempistiche

La serie di Harry Potter sarà composta da sette stagioni, ciascuna dedicata a uno dei libri della saga. Ogni stagione avrà in media otto episodi, e la messa in onda è prevista tra il 2026 e il 2027. La showrunner Francesca Gardiner, nota per il suo lavoro in produzioni come “The Man in the High Castle” e “Succession”, guiderà il progetto, mentre Mark Mylod dirigerà gran parte degli episodi. La writers room includerà anche Laura Neal, famosa per “Killing Eve”, e la costumista Holly Waddington, vincitrice di un Oscar per “Povere Creature”.

Per ricreare l’atmosfera del mondo magico, è stato costruito un set imponente presso i Warner Bros. Studios di Leavesden, in Inghilterra. Questo set, che simula Privet Drive, la casa dei Dursley dove Harry cresce, ha richiesto un investimento di 1 miliardo di sterline . La produzione ritiene che questo investimento sarà ripagato nel tempo, considerando l’ampio seguito della saga.

Le riprese inizieranno quest’estate e si prevede che la produzione duri circa due anni per ogni stagione. Questo approccio è stato scelto per garantire che i giovani attori non invecchino troppo rapidamente, dato che i protagonisti sono in fase di crescita. La serie si rivolge principalmente alle nuove generazioni, ma non dimentica i fan storici, promettendo di mantenere viva la magia che ha caratterizzato i libri e i film originali.

Il cast principale: i nuovi volti di Harry, Ron e Hermione

Il casting dei protagonisti è un elemento cruciale per il successo della serie. Dominic McLaughlin interpreterà Harry Potter, mentre Arabella Stanton assumerà il ruolo di Hermione Granger e Alastair Stout sarà Ron Weasley. Tutti e tre gli attori sono relativamente nuovi nel panorama cinematografico, avendo lavorato principalmente a teatro nel West End. La loro età si aggira intorno agli 11 anni, simile a quella dei personaggi nei libri.

Il casting è stato curato da Lucy Bevan e Emily Brockmann, che hanno espresso entusiasmo per il talento dei giovani attori e per la partecipazione numerosa durante le audizioni. La produzione è fiduciosa che questi nuovi volti porteranno freschezza e autenticità alla storia, coinvolgendo sia i nuovi spettatori che coloro che sono cresciuti con la saga.

I professori di Hogwarts: un cast adulto di rilievo

Oltre ai giovani protagonisti, anche il cast adulto della serie è di grande interesse. John Lithgow sarà Albus Silente, il carismatico preside di Hogwarts, mentre Janet McTeer interpreterà Minerva McGranitt, direttrice della Casa di Grifondoro e professoressa di Trasfigurazione. Paapa Essiedu avrà il compito di dare vita a Severus Piton, il complesso personaggio che diventa un antagonista per Harry.

Nick Frost, noto per il suo lavoro in diverse commedie, interpreterà Rubeus Hagrid, il guardiacaccia e Custode delle Chiavi di Hogwarts. Inoltre, Paul Whitehouse, che ha già interpretato Sir Cadogan nel terzo film, sarà Argus Gazza, il custode della scuola. Infine, Luke Thallon assumerà il ruolo di Quirinius Raptor, professore di Babbanologia e Difesa contro le Arti Oscure.

Questi attori di talento contribuiranno a dare vita a un mondo magico ricco di complessità e sfumature, promettendo di attrarre sia i fan di lunga data che le nuove generazioni di spettatori. Con una produzione così ambiziosa e un cast di alto livello, le aspettative per la serie di Harry Potter sono elevate e il pubblico è ansioso di scoprire come si svilupperà questa nuova avventura nel Wizarding World.

