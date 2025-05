La nuova serie di Harry Potter: promesse di maggiore fedeltà ai libri e omissioni nei film

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

La nuova serie televisiva dedicata a Harry Potter si propone di rispettare in modo più rigoroso le trame originali dei romanzi rispetto ai film precedenti. Gli adattamenti cinematografici, infatti, hanno spesso tralasciato elementi fondamentali delle storie, lasciando i fan con la speranza che questa volta vengano recuperati dettagli significativi. Tra le storyline più attese c’è quella legata alla bacchetta di Sambuco, un aspetto cruciale della narrazione.

L’addio tra Harry e Dudley: un momento chiave

Uno degli episodi più significativi che i film non hanno saputo rappresentare è l’addio tra Harry e Dudley. Nella pellicola, questo momento viene ridotto a una semplice scena di saluto, mentre nel libro il confronto tra i due cugini è molto più profondo. Il saluto è infatti accompagnato da un riconoscimento da parte di Dudley del sacrificio di Harry, che lo ha salvato dai Dissennatori. Questo aspetto di riconciliazione è fondamentale per comprendere l’evoluzione del loro rapporto. Sebbene una scena simile sia stata girata, è stata purtroppo esclusa dal montaggio finale, privando il pubblico di un momento di grande impatto emotivo.

La storia di Kreacher e Zia Petunia

Un altro personaggio la cui storia è stata trascurata nei film è Kreacher, l’elfo domestico della famiglia Black. Le sue esperienze con Voldemort e il dolore che ha subito sono elementi chiave per capire la sua riluttanza e il suo comportamento. La serie potrebbe approfondire il suo passato, rivelando le ragioni dietro il suo atteggiamento burbero. Anche Zia Petunia, figura spesso trascurata, ha una storia complessa che meriterebbe di essere esplorata. La sua gelosia nei confronti della sorella Lily e il desiderio di entrare nel mondo magico hanno contribuito a formare il suo carattere, rendendola una persona acida e risentita.

La complessità di Albus Silente

Le due parti de I Doni della Morte hanno omesso gran parte della storia di Albus Silente, un personaggio centrale nella saga. Sebbene vengano accennati il suo legame con Ariana e la sua ambizione di potere, la mancanza di dettagli rende difficile comprendere le sue scelte. La relazione con Grindelwald, presente anche nella saga di Animali Fantastici, non è sufficientemente approfondita nei film. Senza questi elementi, il pubblico perde di vista la complessità del personaggio e le motivazioni che guidano le sue azioni.

La coppia Lupin e Tonks: un amore trascurato

Un’altra omissione che ha suscitato lamentele tra i lettori è la storia d’amore tra Remus Lupin e Nymphadora Tonks. Nei film, non viene mostrato il loro legame affettivo né il momento in cui diventano genitori. Questi dettagli non solo arricchiscono la trama, ma offrono anche uno sguardo più profondo sulle vite dei personaggi, rendendo la loro storia ancora più toccante e significativa.

Il destino della bacchetta di Sambuco

Tra le modifiche più controverse c’è il destino della bacchetta di Sambuco. Nel libro, Harry non distrugge la bacchetta, ma la utilizza per riparare la sua e decide di riportarla al suo posto originale. Questa scelta è motivata dalla consapevolezza che, in caso di morte naturale, non ci sarebbe stato un cambio di possessore. Questo aspetto, fondamentale per comprendere il valore e la potenza della bacchetta, è stato trascurato nei film, suscitando l’indignazione dei lettori.

La nuova serie di Harry Potter rappresenta un’opportunità per esplorare questi temi e personaggi in modo più approfondito, restituendo ai fan una narrazione più fedele e ricca di dettagli.

