La nuova serie di Harry Potter: inizio della produzione e prime immagini dal set di Privet Drive

La produzione della tanto attesa serie televisiva di Harry Potter sta per prendere il via, e le prime immagini del set di Privet Drive sono già disponibili online. Questo nuovo progetto, che rappresenta un reboot della celebre saga, si preannuncia come un’impresa ambiziosa che coinvolgerà HBO per un periodo di circa dieci anni, con un totale di sette stagioni in programma. La Warner Bros. ha avviato la costruzione di un set che promette di diventare un punto di riferimento per i fan della saga.

Dettagli sulla produzione e tempistiche

La produzione della serie è prevista per iniziare nell’estate del 2025 nel Regno Unito, con la prima stagione che dovrebbe debuttare tra la fine del 2026 e l’inizio del 2027. Questo reboot è stato concepito per offrire una nuova interpretazione della storia di Harry Potter, e la Warner Bros. ha già fatto un passo significativo annunciando i primi sei attori che interpreteranno personaggi chiave. Tra questi, John Lithgow nel ruolo di Silente, Janet McTeer come McGonagall, Paapa Essiedu nei panni di Piton e Nick Frost come Hagrid.

Attualmente, la ricerca di giovani attori britannici per i ruoli di Harry Potter, Ron Weasley e Hermione Granger è in corso. La HBO ha ricevuto un numero considerevole di nastri di audizione, dimostrando l’interesse e l’entusiasmo per questa nuova avventura nel mondo magico. La scelta del cast giovanile sarà cruciale per il successo della serie e la produzione è determinata a trovare il trio perfetto che possa portare sullo schermo le avventure dei tre amici.

Il set di Privet Drive e la sua importanza

Le prime immagini del set di Privet Drive, che rappresenta la casa dei Dursley, sono state rivelate e mostrano una mini-città in fase di costruzione presso i Warner Bros. Studios di Leavesden, situati a Watford, in Inghilterra. Questo set è fondamentale per la narrazione, poiché rappresenta il punto di partenza della storia di Harry Potter, un luogo che simboleggia la vita “babbana” prima dell’ingresso nel mondo magico.

La strada di Picket Post Close a Bracknell ha sostituito il numero 4 di Privet Drive, situato nella fittizia Little Whinging nel Surrey, durante le riprese di “Harry Potter e la Pietra Filosofale“. Tuttavia, per i successivi film, è stata costruita una replica presso i Leavesden Studios. La Warner Bros. ha investito ingenti somme per creare un set che non solo serva da sfondo alla serie, ma che offra anche tutte le strutture necessarie per il cast e la troupe.

Investimenti e piani futuri della Warner Bros.

La Warner Bros. ha in programma di costruire una vera e propria città, con un investimento stimato di circa 1 miliardo di sterline . Questo complesso includerà nuove strade, parcheggi multipiano, un centro medico e persino una scuola per i giovani attori. L’idea è quella di creare un ambiente che non solo supporti la produzione della serie, ma che possa anche diventare un’attrazione per i fan e un centro di formazione per le nuove generazioni di talenti.

La casa di produzione considera questo investimento come un passo strategico per il futuro, prevedendo di realizzare più serie lunghe nel corso del prossimo decennio. La convinzione è che l’infrastruttura creata si ripagherà nel tempo, contribuendo a rendere la serie di Harry Potter un fenomeno duraturo nel panorama televisivo.

Dettagli sul cast e animali sul set

Il cast confermato fino ad ora include nomi noti come John Lithgow, Janet McTeer, Paapa Essiedu, Nick Frost, Luke Thalon e Paul Whitehouse, quest’ultimo già apparso nei film di Harry Potter. La produzione prevede di utilizzare animali come cani, gatti e gufi, ma è stato specificato che nessun animale sarà ospitato durante la notte per questa o altre produzioni, garantendo così il rispetto per il benessere degli animali coinvolti.

Con l’inizio delle riprese previsto tra giugno e settembre, l’attesa cresce per la conferma del trio di giovani attori che interpreteranno i protagonisti della saga. La HBO sta lavorando intensamente per garantire che la serie di Harry Potter possa diventare una delle più grandi produzioni televisive della storia, mantenendo viva la magia della storia originale.

