La nuova puntata di “Like a Star”: emozioni e sfide in arrivo il 21 maggio

Il talent show “Like a Star”, condotto da Amadeus, torna in onda mercoledì 21 maggio alle 21:30 sul Nove, promettendo una serata ricca di emozioni e performance straordinarie. Questo programma, che ha già conquistato il pubblico con la sua formula innovativa, offre a uomini e donne comuni la possibilità di esibirsi nei panni dei loro idoli musicali, trasformando il sogno di diventare una star in realtà, almeno per una notte. Gli spettatori possono seguire lo show anche in streaming su discovery+, dove le esibizioni rimarranno disponibili anche nei giorni successivi.

Le anticipazioni della puntata del 21 maggio

Con il sipario che si alza, diciotto concorrenti si preparano a calcare il palco in sei squadre, ognuna pronta a dare vita a performance che vanno oltre la semplice imitazione. Dopo il successo della prima puntata, che ha visto trionfare l’insegnante lombardo Adolfo nei panni di Mina, il pubblico può aspettarsi nuove sorprese e trasformazioni sorprendenti. Ogni esibizione sarà un viaggio emozionale, un omaggio a grandi artisti che hanno segnato la storia della musica. “Like a Star” non è solo un talent show; è un’esperienza che restituisce dignità e valore al sogno di chi canta, anche solo sotto la doccia, immaginando l’applauso di un grande pubblico.

I concorrenti non sono solo cantanti, ma persone con storie uniche da raccontare. Ogni performance è un’opportunità per esprimere emozioni profonde e condividere esperienze personali, rendendo il programma un mosaico di storie di vita. La capacità di sentire come una star è ciò che distingue questi artisti, portando sul palco non solo la voce, ma anche il cuore e l’anima.

La giuria e il ruolo del pubblico

La giuria di “Like a Star” è composta da nomi di spicco nel panorama musicale italiano. Elio, con la sua esperienza e il suo occhio critico, offre un giudizio tecnico e creativo. Rosa Chemical, figura emergente e influente, porta sul palco una sensibilità unica, prestando attenzione al linguaggio del corpo e all’autenticità delle performance. Infine, Serena Brancale, con la sua potente voce e il suo intuito musicale, completa un panel di esperti che saprà guidare i concorrenti nel loro percorso.

Un elemento chiave del programma è il coinvolgimento del pubblico in studio, che avrà la possibilità di esprimere il proprio voto a partire dalla seconda manche. Questo aspetto rende “Like a Star” un vero e proprio specchio della società, in cui il pubblico, emozionato e critico, gioca un ruolo fondamentale nel determinare chi merita di continuare a inseguire il proprio sogno. La musica diventa così un linguaggio universale che unisce persone diverse, tutte pronte a premiare la verità e l’autenticità delle esibizioni.

Un format innovativo e coinvolgente

“Like a Star” è prodotto da Banijay Italia e si ispira al format originale “Starstruck”. La sua formula si distingue per l’assenza di protagonismi effimeri e polemiche, focalizzandosi invece su storie vere di persone che trovano nel canto un rifugio o un’opportunità di rinascita. Ogni puntata è un racconto che Amadeus narra con grande maestria, dando voce a chi ha storie di vita straordinarie da condividere.

I concorrenti salgono sul palco per motivi diversi: c’è chi vuole omaggiare un genitore scomparso, chi cerca di superare una timidezza che lo ha sempre bloccato, e chi desidera dimostrare che il talento può emergere anche al di fuori delle grandi città. Queste storie personali rendono il programma non solo un talent show, ma un viaggio emozionale che tocca il cuore degli spettatori.

Dove e quando seguire “Like a Star”

La seconda puntata di “Like a Star” andrà in onda il 21 maggio alle 21:30 sul Nove, con la conduzione di Amadeus. Gli spettatori possono anche seguire il programma in streaming su discovery+, dove le puntate rimarranno disponibili per la visione successiva. Inoltre, il programma è attivo sui social media, dove gli utenti possono interagire e commentare utilizzando l’hashtag ufficiale, creando così una comunità di appassionati che seguono le avventure dei concorrenti.

