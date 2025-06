La nuova edizione di “Noos” di Alberto Angela: scoperte scientifiche e ospiti d’eccezione su Rai 1

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

La trasmissione “Noos – L’avventura della conoscenza“, ideata e condotta da Alberto Angela, torna in prima serata su Rai 1 a partire da lunedì 23 giugno 2025. Questa terza edizione si presenta con sei nuove puntate, pronte a esplorare il presente e il futuro della scienza attraverso un format rinnovato e coinvolgente.

Novità del format: argomenti di copertina e approfondimenti

Una delle principali innovazioni di questa stagione è l’introduzione di un “argomento di copertina” per ogni episodio, simile a quello di un rotocalco. Questo approccio permetterà di trattare temi d’attualità attraverso approfondimenti affidati a ospiti sempre diversi. Gli argomenti coperti spazieranno da questioni ambientali e spaziali a temi legati all’alimentazione, all’amore, agli animali domestici e alla medicina estetica. Ogni puntata sarà quindi un’opportunità per affrontare questioni rilevanti e stimolanti, rendendo la scienza accessibile e interessante per un pubblico ampio.

In aggiunta, ogni episodio presenterà un racconto dedicato alle conquiste della medicina, evidenziando scoperte che potrebbero incrementare la speranza di vita. Tra i temi trattati, si parlerà della terapia CAR-T, una soluzione innovativa per il neuroblastoma, uno dei tumori più comuni nei bambini. Sarà anche esplorata la terapia genica, che ha dimostrato di poter raggiungere i neuroni malati nel cervello di un bambino attraverso un intervento chirurgico di alta precisione. Ulteriori argomenti includeranno le potenzialità future di un farmaco per il diabete, capace di favorire la perdita di peso negli obesi, e l’uso dell’intelligenza artificiale per diagnosi precoci di tumori, prima che siano visibili agli specialisti.

Ospiti illustri e giovani divulgatori

La terza edizione di “Noos” vedrà la partecipazione di ospiti di spicco, che affiancheranno Alberto Angela nel racconto scientifico. Tra questi, Samantha Cristoforetti porterà aggiornamenti sulle conquiste spaziali, mentre Dario Fabbri offrirà una chiave di lettura sulla situazione geopolitica mondiale. Roberto Cingolani racconterà l’evoluzione della tecnologia, mentre Carlo Lucarelli presenterà enigmi risolti dalla scienza. Altri ospiti includono Emmanuele Jannini, che esplorerà la sessualità in chiave storica, e Elisabetta Palagi, che analizzerà il comportamento degli animali. Elisabetta Bernardi si concentrerà sulle ultime ricerche nel campo dell’alimentazione, mentre Massimo Polidoro si occuperà di smascherare le fake news legate all’intelligenza artificiale.

Accanto a Alberto Angela, ci sarà anche una squadra di giovani divulgatori, composta da esperti nei rispettivi campi. L’astrofisica Edwige Pezzulli, il paleontologo Alessandro Chiarenza, l’astrofisico Luca Perri, la fisica Giuliana Galati e il chimico Ruggero Rollini porteranno il loro contributo, rendendo la trasmissione ancora più dinamica e coinvolgente.

Un viaggio nella scienza per tutti

Noos si propone di avvicinare il pubblico alla scienza in modo diretto e coinvolgente. Attraverso un mix di approfondimenti, racconti e ospiti di prestigio, la trasmissione mira a stimolare la curiosità e a fornire informazioni utili e aggiornate su temi di grande rilevanza. Con un format rinnovato e una squadra di esperti, “Noos” si conferma come un appuntamento imperdibile per chi desidera esplorare il mondo della scienza e delle sue applicazioni nella vita quotidiana.

