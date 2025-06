La notte nel cuore: la serie turca conquista il pubblico italiano e cambia programmazione

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

La serie televisiva turca “La notte nel cuore” sta guadagnando sempre più consensi tra i telespettatori italiani. Con una trama avvincente che ruota attorno ai personaggi di Nuh e Melek, la dizi ha registrato oltre 2 milioni di spettatori nella scorsa domenica, raggiungendo uno share del 15%. Questo successo ha permesso alla serie di superare la concorrenza di “Makari”, in onda in replica su Rai 1. A partire dalla settimana del 23 al 29 giugno, “La notte nel cuore” subirà un’importante modifica nella sua programmazione, raddoppiando gli appuntamenti in prima serata su Canale 5.

Cambiamenti nel palinsesto di Canale 5

A partire dalla settimana del 23 al 29 giugno, “La notte nel cuore” prenderà il posto di “Tradimento” il venerdì sera, continuando a essere trasmessa anche la domenica. Questa variazione di palinsesto rappresenta un tentativo da parte di Mediaset di capitalizzare sul crescente interesse per la serie, che ha dimostrato di attrarre un pubblico significativo. Gli ascolti positivi in prima serata hanno spinto la rete a fare questa scelta strategica, con l’obiettivo di mantenere alta l’attenzione del pubblico. Tuttavia, è importante notare che questa modifica sarà temporanea, poiché Mediaset ha già in programma altre novità per la settimana successiva.

L’arrivo di Io sono Farah

Dopo il raddoppio di “La notte nel cuore”, il palinsesto di Canale 5 vedrà l’arrivo di una nuova serie, “Io sono Farah”, che debutterà venerdì 4 luglio. Questa dizi avrà come protagonista l’attrice Demet Ozdemir e racconta la storia di una madre che si trova a dover affrontare una situazione drammatica. La protagonista, infatti, è una donna che cerca di mantenere la propria famiglia e trova lavoro come donna delle pulizie per un’organizzazione criminale. La sua vita prenderà una piega inaspettata quando assisterà a un omicidio, attirando l’attenzione del boss dell’organizzazione, che si innamorerà di lei. La trama promette di essere ricca di colpi di scena e tensione, attirando l’attenzione di un pubblico sempre più affezionato alle storie turche.

L’impatto delle serie turche in Italia

Il successo di “La notte nel cuore” e l’arrivo di “Io sono Farah” evidenziano un crescente interesse per le serie turche nel panorama televisivo italiano. Queste produzioni, caratterizzate da trame avvincenti e personaggi ben sviluppati, stanno conquistando un pubblico sempre più vasto. Le storie che affrontano temi di amore, famiglia e conflitti morali riescono a catturare l’attenzione degli spettatori, rendendo le serie turche un fenomeno in continua espansione. Con il raddoppio degli appuntamenti e l’introduzione di nuove storie, Canale 5 sembra voler puntare su questa tendenza, cercando di mantenere viva l’attenzione del pubblico e di attrarre nuovi telespettatori.

