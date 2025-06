Fiorella Mannoia: la cantante italiana racconta la sua vita tra maternità, matrimonio e salute

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Copy Copied WhatsApp Facebook Twitter Telegram Email

Fiorella Mannoia, una delle voci più iconiche della musica italiana, ha recentemente aperto il suo cuore in un’intervista, rivelando dettagli significativi della sua vita personale e professionale. Affrontando temi delicati come la maternità, la salute e la sua carriera artistica, la cantante ha condiviso riflessioni che toccano profondamente i suoi fan e il pubblico in generale.

La scelta di non avere figli

In un’intervista rilasciata al Corriere della Sera, Fiorella Mannoia ha parlato della sua esperienza con la maternità, rivelando un aspetto intimo della sua vita. Ha confessato che, sebbene in passato avesse desiderato diventare madre, la vita ha preso un’altra direzione. «Non ho mai accettato lo stereotipo per cui se una donna non fa figli, è come se fosse una donna a metà. Io non ne ho. C’è stato un periodo in cui ne avrei voluti ma non sono arrivati. Oggi non mi mancano», ha dichiarato la cantante. Mannoia ha anche spiegato di non aver mai considerato percorsi alternativi per la maternità, ritenendoli dolorosi sia sul piano fisico che psicologico. Ha accettato il suo destino con serenità e ha espresso il suo pensiero attraverso la canzone “In viaggio”, in cui immagina un dialogo con una figlia mai nata, sottolineando che non è necessario essere madri biologiche per sentirsi tali.

Il matrimonio con Carlo Di Francesco

Fiorella Mannoia ha trovato l’amore in Carlo Di Francesco, con cui è sposata dal 2021. La loro relazione, che è iniziata nel 2007, è caratterizzata da una significativa differenza d’età, con Di Francesco più giovane di 26 anni. Nonostante questo, la cantante ha sempre messo in evidenza la maturità del marito, affermando: “Diciamo la verità, fra noi due il più vecchio è lui. Io sono molto più matta, lui è posato”. La coppia ha costruito un legame profondo, fondato su una sintonia che si manifesta nei loro caratteri complementari. Questo equilibrio ha contribuito a rendere il loro rapporto solido e duraturo nel tempo, dimostrando che l’amore può superare le barriere dell’età e delle aspettative sociali.

La salute e l’impegno professionale

Nel settembre del 2023, Fiorella Mannoia ha affrontato una sfida importante per la sua salute, sottoponendosi a un intervento chirurgico per un’ernia del disco. Questo problema l’ha costretta a rimandare l’evento “Una Nessuna Centomila”, dedicato alla sensibilizzazione sulla violenza contro le donne. Dopo l’operazione, la cantante ha voluto rassicurare i suoi fan attraverso i social media, scrivendo: “L’intervento è andato bene! Ci vediamo presto! Daje!”. La sua determinazione e il suo spirito positivo sono stati evidenti, mostrando come la sua carriera e la sua vita personale siano sempre in evoluzione, nonostante le difficoltà.

Fiorella Mannoia al “Gigi & Friends – Sicily For Life”

Fiorella Mannoia sarà presente come ospite alla serata di musica e solidarietà intitolata “Gigi & Friends – Sicily For Life”, che andrà in onda su Canale 5. L’evento, che si svolgerà allo stadio Renzo Barbera di Palermo, vedrà Gigi D’Alessio come protagonista, accompagnato da una serie di artisti di grande successo, tra cui Elodie, Geolier, Noemi, Sal Da Vinci, The Kolors, Clementino, LDA, Rosario Miraggio, Elena D’Amario e Alessandro Siani. La partecipazione di Fiorella Mannoia promette di arricchire ulteriormente la serata, con un emozionante duetto che lascerà il pubblico senza parole. Questo evento non solo celebra la musica, ma anche la solidarietà, dimostrando l’impegno della cantante nel sostenere cause importanti attraverso il suo talento.

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!