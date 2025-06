La musica italiana piange Giovanni Di Cosimo: un talento che ha lasciato un segno indelebile

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

La comunità musicale italiana è in lutto per la scomparsa di Giovanni Di Cosimo, trombettista e compositore di grande talento, venuto a mancare all’età di 61 anni. La notizia della sua morte è stata diffusa attraverso il profilo Instagram di Propaganda Live, programma di La7, dove Di Cosimo ha ricoperto un ruolo fondamentale, contribuendo con la sua arte e la sua umanità. La sua perdita rappresenta un vuoto incolmabile non solo per i suoi cari e amici, ma anche per tutti coloro che hanno avuto il privilegio di conoscerlo e apprezzarne il talento.

Un artista poliedrico con una carriera brillante

Giovanni Di Cosimo ha conseguito il diploma al Conservatorio di Santa Cecilia di Roma, dove ha affinato le sue doti musicali. La sua carriera è stata caratterizzata da una continua ricerca artistica e da una forte passione per la musica. Nel 2001 ha fondato il progetto ‘Etruria Criminale Banda‘, un’iniziativa che ha portato alla pubblicazione dell’album omonimo nel 2005. Questo progetto ha rappresentato un’importante tappa nella sua carriera, permettendogli di esprimere la sua creatività e di collaborare con altri musicisti di talento.

Successivamente, Di Cosimo ha dato vita al progetto ‘Giovanni Di Cosimo NU‘, che ha portato alla realizzazione del disco ‘Giovanni Di Cosimo NU5TET‘ nel 2011. Queste opere hanno messo in evidenza la sua capacità di innovare e di esplorare nuovi orizzonti musicali, consolidando la sua reputazione come uno dei musicisti più interessanti della scena jazz italiana.

Un membro fondamentale di Propaganda Live

Dal 2013, Giovanni Di Cosimo ha svolto un ruolo cruciale all’interno del team di Diego Bianchi, diventando un membro fisso della band live di ‘Propaganda Live‘. La sua presenza sul palco ha arricchito le performance del programma, dove ha collaborato con artisti di spicco come Roberto Angelini, Fabio Rondanini, Gabriele Lazzarotti e Daniele Rossi, tra gli altri. La sua versatilità e il suo talento hanno contribuito a creare un’atmosfera unica, rendendo ogni esibizione memorabile.

La sua capacità di interagire con i colleghi e di adattarsi a diversi stili musicali ha fatto di lui un musicista molto apprezzato, non solo per le sue doti tecniche ma anche per la sua umanità. La notizia della sua scomparsa arriva in un momento già difficile per il programma, che aveva recentemente pianto la perdita della violinista Valentina del Re, anch’essa parte della famiglia di ‘Propaganda Live‘.

Un’eredità musicale che vivrà nel tempo

Giovanni Di Cosimo ha lasciato un’eredità musicale che continuerà a ispirare le future generazioni di musicisti. La sua capacità di fondere diversi generi e di creare un linguaggio musicale personale ha segnato profondamente la scena jazz italiana. La sua arte, caratterizzata da un’eleganza e da una profondità uniche, rimarrà impressa nei cuori di chi ha avuto la fortuna di ascoltarlo.

La comunità musicale e i suoi fan lo ricorderanno non solo per le sue straordinarie performance, ma anche per il suo sorriso e la sua generosità. Giovanni Di Cosimo ha saputo toccare le vite di molte persone attraverso la sua musica, e il suo spirito continuerà a vivere attraverso le note che ha lasciato dietro di sé.

