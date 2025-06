La mostra internazionale del cinema di bracciano: un viaggio tra storie e riflessioni

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

La quarta edizione della Mostra Internazionale del Cinema di Bracciano ha recentemente chiuso i battenti, regalando al pubblico un’esperienza cinematografica intensa e ricca di significato. Organizzata dall’associazione di promozione sociale Gasp, dal collettivo Papermoon e da Cultura Movens, con il supporto del Comune di Bracciano, la manifestazione ha offerto una selezione di opere che affrontano temi di rilevanza sociale e culturale, spaziando da questioni di attualità a riflessioni più profonde sulla condizione umana.

Tematiche affrontate nella mostra

Quest’anno, la Mostra ha presentato un ampio ventaglio di argomenti, toccando temi complessi e spesso dolorosi. Tra i film proiettati, si è parlato del carcere di Poggioreale, del genocidio di Srebrenica e del terremoto dell’Irpinia, fino ad arrivare a questioni contemporanee come le migrazioni e lo sfruttamento degli animali. Ogni opera ha offerto uno spaccato della fragilità umana, mettendo in luce le difficoltà e le sfide che la società deve affrontare. La scelta stilistica degli autori e delle autrici ha contribuito a creare un’atmosfera di riflessione, invitando il pubblico a considerare le realtà rappresentate con uno sguardo critico.

In un contesto internazionale segnato da conflitti e crisi, la Mostra ha anche dato voce a chi vive situazioni di emergenza. Durante l’evento, è stato possibile assistere a un video-collegamento con autori iraniani, i quali hanno condiviso in diretta le loro esperienze e le difficoltà legate ai bombardamenti in corso nel loro paese. Questo momento ha reso evidente l’impatto del cinema come strumento di denuncia e consapevolezza, portando alla ribalta il dramma del popolo palestinese e altre crisi umanitarie.

I riconoscimenti della giuria

Nel corso delle quattro giornate della Mostra, sono state proiettate diciotto opere, suddivise tra cortometraggi, film di animazione, opere sperimentali e documentari. La giuria, composta da esperti del settore come Stefania Parigi, Edgardo Pistone, Silvia Moras, Roberto Baldassarre, Sandra Bidoli e Giacomo Ravesi, ha assegnato diversi premi per riconoscere l’eccellenza artistica e creativa.

Il premio per il miglior cortometraggio è andato a “Stanze” di Amedeo Sartori, mentre il premio “Adriano Aprà” per il miglior film sperimentale è stato conferito a “Frantumi” di Mattia Biondi. Per quanto riguarda il miglior film di animazione, il riconoscimento è stato assegnato a “Alma’s Condition” di Sara Naves. Inoltre, sono state conferite menzioni speciali a “Punter” di Jason Adam Maselle e a “Fallen Houses” di Gianluca Abbate.

Il miglior lungometraggio è stato premiato con il documentario “Art. 27, comma 3” di Giovanni Meola, mentre il Premio Associazione Gasp è andato a “Caramella” di Valerio Narcisi. Infine, il cortometraggio “Paradise Man ” di Jordan Michael Blake ha ricevuto il premio assegnato dagli studenti dei Licei della zona, e “Fallen Houses” ha ottenuto anche il premio della Giuria Popolare.

Un evento di riflessione e crescita culturale

La Mostra Internazionale del Cinema di Bracciano si è confermata come un’importante piattaforma per la promozione della cultura cinematografica e per la sensibilizzazione su temi di rilevanza sociale. Attraverso la proiezione di opere significative e il coinvolgimento di autori e pubblico, l’evento ha creato uno spazio di dialogo e riflessione. La varietà delle opere presentate ha dimostrato come il cinema possa essere un potente veicolo di messaggi e storie, in grado di stimolare la discussione e la consapevolezza su questioni cruciali del nostro tempo.

